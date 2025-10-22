Salată de sfeclă roșie la borcan. O poți savura alături de o friptură suculentă

Sfecla roșie este una dintre legumele care nu ar trebui să lipsească din cămară. Dulceagă, plină de culoare și vitamine, aceasta capătă un gust aparte atunci când este conservată. Se servește ca garnitură la fripturi, cârnați sau mâncăruri tradiționale și aduce un plus de culoare și savoare în zilele reci.

Ingrediente necesare:

3 kg sfeclă roșie

500 ml oțet de 9

300 g zahăr

2 linguri sare grunjoasă

200 ml apă

1 lingură boabe de muștar

1 lingură chimen (opțional)

1-2 hrean răzuiti (pentru aromă și conservare)

Sfecla se spală bine, se fierbe întreagă până devine moale, apoi se lasă la răcit. Se curăță de coajă și se dă pe răzătoarea mare. Într-o oală, se pune la fiert amestecul de oțet, apă, zahăr și sare.

Când începe să clocotească, se adaugă sfecla rasă și se lasă să fiarbă la foc mic aproximativ 10 minute, amestecând ușor. La final, se adaugă hreanul și condimentele.

Se pune fierbinte în borcane curate, se închid bine capacele și se întorc cu gura în jos pentru 5-10 minute. După răcire, se depozitează în cămară.

Vei obține o salată de sfeclă aromată, dulce-acrișoară, cu textură plăcută și culoare intensă, care se păstrează perfect toată iarna. Ideală lângă o friptură, dar și simplu, pe o felie de pâine proaspătă.

Sfecla roșie rasă cu hrean este una dintre cele mai iubite rețete de iarnă.

Ingrediente

3 kg sfeclă roșie

200 g hrean proaspăt

300 ml oțet de 9°

200 ml apă

2 linguri sare grunjoasă

150 g zahăr

Sfecla se spală bine și se fierbe întreagă, cu tot cu coajă, până se înmoaie (aproximativ 40-50 de minute). După ce se răcește puțin, se curăță și se dă pe răzătoarea mare. Separat, se pregătește oțetul. Într-o cratiță, se pun la fiert apa, oțetul, sarea și zahărul. Se amestecă până când sarea și zahărul se dizolvă complet.

Hreanul se curăță și se dă pe răzătoarea mică. Se amestecă imediat cu sfecla rasă, apoi se toarnă peste ele amestecul de oțet fierbinte. Salata se pune fierbinte în borcane sterilizate, se închid bine capacele și se lasă la răcit. După răcire, borcanele se depozitează într-un loc răcoros.