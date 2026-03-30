Plafonarea prețurilor la alimentele de bază, prelungită cu 3 luni. Lista produselor vizate

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază va fi prelungită cu încă trei luni, potrivit unor surse din coaliția de guvernare. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus această măsură, în contextul în care schema actuală urma să expire la 31 martie.

Prelungirea măsurii, a motivat Barbu, vizează evitarea unei creșteri bruște a prețurilor la produsele alimentare de bază, într-o perioadă marcată de presiuni asupra costurilor din economie.

Potrivit informațiilor discutate în coaliție,plafonarea se aplică în continuare pentru mai multe categorii de produse esențiale:

Produse de panificație și cereale

-Pâine albă simplă, cu gramaj între 300 și 500 de grame, fără adaosuri; -Făină albă de grâu „000”, ambalaj de 1 kilogram; -Mălai, ambalaj de 1 kilogram.

Lactate și ouă

-Lapte de vacă de consum, 1,5% grăsime, ambalaj de 1 litru; -Brânză telemea de vacă, vrac; -Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, maximum 200 de grame; -Ouă de găină, calibrul M, cofraj de 10 bucăți; -Unt, până la 250 de grame.

Carne și produse din carne

-Carne de pui: pui întreg, tacâmuri, aripi, pulpe întregi cu os și piept cu os; -Carne de porc: carne de lucru, pulpă cu os și fără os, spată.

Legume și fructe proaspete, vrac

-Legume: cartofi albi, ceapă galbenă, morcovi, ardei gras Bianca și ardei kapia, castraveți, fasole uscată, sfeclă roșie, usturoi; -Fructe: mere roșii și mere ionatan, portocale, banane, prune.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că schema actuală de plafonare expiră la 31 martie și a solicitat prelungirea și extinderea acesteia la toate produsele agroalimentare.

Potrivit acestuia, măsura propusă de Partidul Social Democrat nu afectează activitatea retailerilor din România.

„Nu mai este bine să ai un profit net de 20% în retail?”, a declarat ministrul, precizând că acest procent reprezintă profitul net calculat după acoperirea tuturor costurilor.

Florin Barbu a prezentat în Guvern date ale Consiliul Concurenței, potrivit cărora prețurile la alimentele de bază au scăzut între 15% și 33% în perioada în care plafonarea a fost aplicată.

Ministrul a avertizat că eliminarea acestei măsuri, în contextul creșterii costurilor la energie, gaze și combustibili, ar putea avea un impact direct asupra consumatorilor.