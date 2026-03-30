Ar putea urma noi scumpiri, după expirarea plafonării produselor de bază

După scumpirile record ale carburanților și creșterea prețurilor la gaze naturale, românii s-ar putea confrunta cu o nouă presiune, deoarece săptămâna viitoare expiră plafonarea prețurilor la produsele de bază. De asemenea, de la 1 aprilie se încheie și plafonarea gazelor pentru consumatorii non-casnici, iar aceste schimbări pot duce la noi scumpiri la raft.

Prețurile de la raft sunt influențate de mai mulți factori care s-au suprapus, printre care creșterea carburanților și a gazelor, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, dar și eliminarea plafonării pentru produsele de bază. Calculele comercianților indică posibile scumpiri la produsele esențiale, iar Ordonanța 67, care a limitat prețurile alimentelor de bază, expiră săptămâna viitoare.

Plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă în iulie 2023, pentru o perioadă de 90 de zile, iar ulterior măsura a fost prelungită de mai multe ori. Până în prezent, plafonarea a vizat mai multe produse de bază:

pâine albă, 300-500 grame;

lapte de vacă 1 l, grăsime 1,5%;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu, 3,5% grăsime, max 200 grame;

făină albă;

mălai;

ouă de găină;

ulei de floarea-soarelui;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

fructe (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

cartofi proaspeţi albi;

zahăr;

smântână – 12% grăsime;

unt;

magiun;

După ridicarea plafonării, toate aceste alimente vor înregistra, cel mai probabil, scumpiri. În același timp, experții urmăresc și produsele care nu sunt de bază, ale căror prețuri au crescut în ultimul an chiar și cu peste 25%.

Consiliul Concurenței a arătat că pierderile de profitabilitate la produsele reglementate au fost compensate prin creșterea marjelor la alte produse, inclusiv alimente neafectate de plafonare și produse nealimentare. Printre acestea se numără:

detergenți: prețuri mai mari cu 9% în ultimul an;

articole de igienă și cosmetice: prețuri mai mari cu 5,6% în ultimul an;

cacao și cafea: prețuri mai mari cu 26% în ultimul an.

Plafonarea nu elimină presiunea comercială, ci o mută dintr-o zonă în alta. Astfel, consumatorii plătesc mai puțin pentru unele produse, dar ajung să plătească mai mult pentru altele.

Este posibil ca prețurile acestor produse să scadă, în contextul eliminării plafonării pentru cele de bază.

„În momentul în care ordonanța asta a intrat în vigoare a creat un efect de waterbed de saltea cu apă, în sensul că anumite produse neplafonate, în general din zona produselor non-aliment - cosmetice, detergenți, hârtie igienică - au suferit niște creșteri pentru a prelua șocul dat de de scăderea acestor produse. Acuma, noi, dacă se ridică plafonarea, ne așteptăm la un fenomen invers. Ne așteptăm cumva ca prețurile să se așeze normal, în sensul că detergenții să revină la un adaus comercial pe care îl aveau înainte, normal”, a afirmat vicepreședinte Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), Feliciu Paraschiv.

Comercianții se arată însă sceptici, având în vedere costurile conexe provocate de carburanți și gaze.

„E posibil ca produsele alimentare să crească puțin, poate cu cinci procente, cu trei procente, cu șapte-opt procente. Problema cea mai mare este că măsura asta se suprapune cu alte probleme, probleme legate de inflație, unde o să avem o creștere de 9% la sfârșitul anului a prețurilor cauzată de inflație, probleme majore la nivel global datorate lipsei fertilizatorilor, care va afecta întreaga agricultură pe anul viitor. Și e posibil să ajungem undeva la niște creșteri. Dau câteva estimări. La pâine de peste 10% la lactate de 12% la carne peste 15%”, a adăugat Feliciu Paraschiv.

BNR a atras atenția că aceste scumpiri vor avea un impact asupra inflației. „Ele se însumează. Șocurile astea, carburanții, inflația, ridicarea plafonării, creșterea prețului la transport, reducerea producției de de agricole, astea toate se însumează la sfârșitul anului o să avem niște cifre, cred că niște creșteri cu două cifre la la toate produsele”, a mai declarat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR.