Motorina trece de pragul critic în România. Prețurile diferă semnificativ chiar și în același oraș

Piața carburanților din România înregistrează o evoluție mixtă la finalul lunii martie 2026, cu o creștere vizibilă a prețurilor la motorină și o stagnare a benzinei, potrivit peco-online.ro.

Datele centralizate pentru ziua de duminică, 29 martie, arată variații între orașe și între stațiile de alimentare, pe fondul fluctuațiilor externe și al cererii interne.

Potrivit informațiilor analizate de pe platforma peco-online.ro, „în majoritatea benzinăriilor din țară, motorina s-a scumpit cu 14-15 bani pe litru față de sâmbătă, 28 martie”, în timp ce benzina a rămas la niveluri similare celor din ziua precedentă.

Prețurile diferă semnificativ de la o stație la alta, context în care consumatorii pot întâlni variații chiar și în interiorul aceluiași oraș.

La nivel național, cele mai reduse tarife identificate duminică indică o benzină standard de 9,19 lei/l, disponibilă în comuna Orțișoara, județul Timiș, la stația TeAutohof. În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț rămâne 9,99 lei/l, în Cluj-Napoca, la stația DHR.

În marile orașe, valorile minime sunt apropiate, dar diferă ușor în funcție de regiune. În București și Cluj-Napoca, benzina pornește de la 9,28 lei/l, în timp ce în Timișoara și Iași coboară până la 9,26 lei/l. În Constanța, nivelul minim este tot de 9,28 lei/l.

Motorina standard are valori minime de 10,25 lei/l în București, 9,99 lei/l în Cluj-Napoca, 10,26 lei/l în Timișoara și Iași și 10,24 lei/l în Constanța.

În Capitală, prețurile reflectă tendința generală de creștere a motorinei. Benzina standard variază între 9,28 lei/l și 9,48 lei/l, în timp ce benzina premium ajunge până la 10,20 lei/l.

Motorina standard pornește de la 10,25 lei/l și poate ajunge la 10,51 lei/l. În cazul sortimentului premium, pragul de 11 lei/l a fost depășit în anumite stații. Conform datelor, „prețul motorinei premium este de la 10,62 de lei/l la Lukoil și depășește 11 lei/l la stația OMV de pe str. Odăii, nr.147A, mai exact de 11,06 lei pe litru”.

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mic preț pentru motorina standard, de 9,99 lei/l. Benzina standard este aliniată la nivelul altor centre urbane, între 9,28 și 9,43 lei/l.

Motorina poate ajunge până la 10,41 lei/l, iar cea premium variază între 10,63 și 10,98 lei/l, în funcție de stație.

În Timișoara, benzina standard pornește de la 9,26 lei/l și ajunge la 9,45 lei/l. Motorina standard înregistrează o creștere semnificativă față de ziua precedentă, ajungând la valori între 10,26 și 10,47 lei/l.

Și aici, motorina premium depășește pragul de 11 lei/l, atingând 11,03 lei/l în anumite stații.

În Iași, benzina standard începe de la 9,26 lei/l și ajunge la 9,43 lei/l. Motorina standard variază între 10,26 și 10,42 lei/l, în timp ce motorina premium urcă până la 10,98 lei/l.

În Constanța, benzina standard are prețuri între 9,28 și 9,47 lei/l. Motorina standard pornește de la 10,24 lei/l și ajunge la 10,41 lei/l, iar cea premium variază între 10,60 și 10,98 lei/l.

Evoluția prețurilor este influențată de dinamica piețelor externe și de nivelul cererii interne. Conform datelor analizate, „din cauza fluctuațiilor de pe piața externă și a cererii locale, prețurile pot varia considerabil de la o benzinărie la alta”.

Specialiștii din domeniu monitorizează în continuare tendințele, în contextul în care diferențele dintre tipurile de carburanți și între regiuni rămân semnificative.