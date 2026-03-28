La cât ar ajunge litrul de motorină după plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei

Prețul motorinei și modul în care acesta variază în funcție de adaosul comercial, acciză și TVA. Scenarii de calcul și diferențe de cost la pompă, potrivit Asociatia Energia Inteligentă.

Calculul de referință arată că un litru de motorină ajunge în prezent la un preț total de 10 lei. În această structură, componenta fără taxe, respectiv prețul net, este de 4,83 lei pe litru.

La acesta se adaugă un adaos comercial de 0,63 lei pe litru, precum și acciza, care este de 2,8 lei pe litru. TVA-ul aplicat în această formulă este de 1,73 lei pe litru.

Aceste valori compun prețul final de 10 lei pe litru, potrivit datelor furnizate de Asociația Energia Inteligentă.

Într-un prim scenariu de ajustare, adaosul comercial este plafonat la valoarea medie estimată pentru anul 2025. În această situație, acesta scade de la 0,63 lei la 0,43 lei pe litru.

Restul componentelor rămân neschimbate: prețul net este 4,83 lei pe litru, acciza este 2,8 lei pe litru, iar TVA-ul rămâne 1,73 lei pe litru.

În aceste condiții, prețul final al motorinei se reduce de la 10 lei la 9,79 lei pe litru.

Al doilea scenariu analizat combină plafonarea adaosului comercial cu o reducere a accizei. Aceasta este diminuată cu 25 de bani pe litru, ajungând la 2,55 lei pe litru.

În această formulă de calcul, prețul net rămâne 4,83 lei pe litru, iar adaosul comercial plafonat este menținut la 0,43 lei pe litru. TVA-ul rămâne 1,73 lei pe litru.

Rezultatul final al acestei structuri este un preț de 9,54 lei pe litru pentru motorină.

Un al treilea scenariu introduce o modificare suplimentară în modul de calcul al TVA. În această variantă, acciza redusă este menținută la 2,55 lei pe litru, iar adaosul comercial rămâne plafonat la 0,43 lei pe litru.

Diferența apare la TVA (neaplicat la acciză), care este calculată la un nivel de 1,1 lei pe litru. În această formulă, prețul final al motorinei ajunge la 8,91 lei pe litru.

În funcție de scenariile aplicate, prețul motorinei variază de la 10 lei pe litru în structura actuală până la 8,91 lei pe litru în varianta cu modificarea TVA.

Diferențele sunt generate de ajustările aduse adaosului comercial, accizei și modului de calcul al TVA, conform datelor prezentate de Asociația Energia Inteligentă.