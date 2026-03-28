La cât ar ajunge litrul de motorină după plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei

Prețul motorinei și modul în care acesta variază în funcție de adaosul comercial, acciză și TVA. Scenarii de calcul și diferențe de cost la pompă, potrivit Asociatia Energia Inteligentă.

Structura actuală a prețului pentru motorină este de 10 lei pe litru

Calculul de referință arată că un litru de motorină ajunge în prezent la un preț total de 10 lei. În această structură, componenta fără taxe, respectiv prețul net, este de 4,83 lei pe litru.

La acesta se adaugă un adaos comercial de 0,63 lei pe litru, precum și acciza, care este de 2,8 lei pe litru. TVA-ul aplicat în această formulă este de 1,73 lei pe litru.

Aceste valori compun prețul final de 10 lei pe litru, potrivit datelor furnizate de Asociația Energia Inteligentă.

Cum a fost tocată averea lui Ioan Crișan de Laura Dronca, fiica omului de afaceri, după asasinatul cu bombă din Arad
Avertisment nowcasting de la ANM. Viscol în mai multe județe din România
Plafonarea adaosului comercial duce prețul la 9,79 lei pe litru

Într-un prim scenariu de ajustare, adaosul comercial este plafonat la valoarea medie estimată pentru anul 2025. În această situație, acesta scade de la 0,63 lei la 0,43 lei pe litru.

Restul componentelor rămân neschimbate: prețul net este 4,83 lei pe litru, acciza este 2,8 lei pe litru, iar TVA-ul rămâne 1,73 lei pe litru.

În aceste condiții, prețul final al motorinei se reduce de la 10 lei la 9,79 lei pe litru.

Reducerea accizei, plus plafonarea adaosului comercial, duce prețul la 9,54 lei pe litru

Al doilea scenariu analizat combină plafonarea adaosului comercial cu o reducere a accizei. Aceasta este diminuată cu 25 de bani pe litru, ajungând la 2,55 lei pe litru.

În această formulă de calcul, prețul net rămâne 4,83 lei pe litru, iar adaosul comercial plafonat este menținut la 0,43 lei pe litru. TVA-ul rămâne 1,73 lei pe litru.

Rezultatul final al acestei structuri este un preț de 9,54 lei pe litru pentru motorină.

Modificarea TVA schimbă nivelul final al prețului la 8,91 lei pe litru

Un al treilea scenariu introduce o modificare suplimentară în modul de calcul al TVA. În această variantă, acciza redusă este menținută la 2,55 lei pe litru, iar adaosul comercial rămâne plafonat la 0,43 lei pe litru.

Diferența apare la TVA (neaplicat la acciză), care este calculată la un nivel de 1,1 lei pe litru. În această formulă, prețul final al motorinei ajunge la 8,91 lei pe litru.

Impactul variațiilor de acciză și taxe în prețul final motorinei

În funcție de scenariile aplicate, prețul motorinei variază de la 10 lei pe litru în structura actuală până la 8,91 lei pe litru în varianta cu modificarea TVA.

Diferențele sunt generate de ajustările aduse adaosului comercial, accizei și modului de calcul al TVA, conform datelor prezentate de Asociația Energia Inteligentă.

09:34 - Jucătorul-cheie al lui Gigi Becali din ultimii ani este out de la FCSB
09:21 - Noi reguli pentru pasageri în timpul zborului. Ce nu mai au voie să facă în avion
09:12 - La cât ar ajunge litrul de motorină după plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei
09:01 - Desert de weekend. Prăjitură de post cu cremă de cocos
08:50 - Cum a fost tocată averea lui Ioan Crișan de Laura Dronca, fiica omului de afaceri, după asasinatul cu bombă din Arad
08:44 - Interregnul nostru! (vidul de autoritate în lumea de astăzi)

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale

