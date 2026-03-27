Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu aproape 40% în 2026 din cauza exploziei costurilor la motorină și gaze

Estimările Asociației Energia Inteligentă indică o posibilă creștere a prețului pâinii, un aliment de bază, între 15,8% și 38,6% în 2026, în condițiile majorării costurilor la motorină și gaze naturale.

Prețul pâinii din România ar putea înregistra o creștere semnificativă în 2026, pe fondul majorării costurilor la motorină și gaze naturale. Estimările au fost prezentate de președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, care a analizat modul în care aceste evoluții se transmit în lanțul de producție.

„Preţul motorinei a crescut cu 30% de la începutul anului şi, ţinând cont că partea ei în costul pâinii este 11%, efectul contabil este de +3,3% la preţul pâinii pentru anul 2026, considerând că se menţine cel puţin 5 luni această situaţie de criză”, a spus el.

În scenariul în care prețul gazelor naturale crește cu 60%, iar motorina cu 30%, estimările indică o majorare a prețului pâinii de 15,8% în varianta realistă și de 26,7% în varianta oportunistă.

Pentru o scumpire mai puternică a motorinei, de 50%, pâinea ar putea deveni mai scumpă cu 19,4% în scenariul realist și cu 32,67% în scenariul oportunist. Dacă majorarea ajunge la 70%, estimările urcă la 22,8% și respectiv 38,6%.

Dumitru Chisăliță a explicat că piața nu reacționează întotdeauna liniar la astfel de șocuri de cost. „În cazul unor creşteri mai mari, de 50% sau 70% la motorină, piaţa nu mai reacţionează liniar, întrucât unii producători absorb o parte din şoc, alţii majorează preţurile peste costuri, retailerii operează ajustări în trepte, iar cererea mai slabă limitează capacitatea de transfer integral al scumpirilor”, a declarat acesta.

Analiza arată că motorina și gazele naturale au fiecare o pondere de aproximativ 11% în costul pâinii. Astfel, creșterea prețului gazelor cu 60% generează un efect contabil de +6,6%.

„Asta înseamnă că preţul pâinii urmează să crească contabil din această cauză cu 0,11 x 0,60 = 0,066, adică +6,6%”, a explicat președintele AEI.

Pe lângă aceste efecte directe, sunt luate în calcul și costurile indirecte, precum transportul și distribuția. Motorina influențează nu doar livrarea produsului finit, ci și aprovizionarea și logistica întregului lanț.

Un alt factor menționat în analiză este eliminarea plafonării prețului gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici, începând cu 1 aprilie 2026.

„Ce se discută mai puţin în această perioadă este preţul gazelor naturale care, începând cu data de 1 aprilie 2026, pentru consumatorii non-casnici nu mai este plafonat”, a spus Chisăliță.

Totodată, acesta a declarat că prețurile gazelor pe piața de referință s-au dublat față de începutul anului, ceea ce a dus la o creștere de aproximativ 60% a costului final cu taxe și tarife incluse.

Dincolo de costurile directe, analiza indică faptul că prețul final este influențat și de modul în care reacționează comercianții.

„Comportamentul comercianților din România arată că aceștia, la fiecare creștere contabilă a costurilor, vin cu un adaos suplimentar. În practică, nu se transmite doar costul direct”, a spus Chisăliță.

El a mai declarat că „BNR notează că preţurile de consum sunt împinse de costuri şi aşteptări, dar frânate de cererea mai slabă”.

Datele Institutului Național de Statistică indică faptul că în februarie 2026, categoria „Pâine” era deja cu aproximativ 10,1% mai scumpă față de februarie 2025. În termeni lunari, creșterea a fost de 0,59%.

În același timp, consumul a înregistrat o ușoară scădere. Vânzările cu amănuntul au coborât în ianuarie 2026, iar segmentul alimentar a scăzut cu aproximativ 3% față de anul anterior.

Pe baza cumulării efectelor directe, indirecte și comportamentale, efectul minim contabil este estimat la +9,9%. În funcție de scenariu, creșterea probabilă a prețului pâinii este situată între 15,8% și 24,7%. În situațiile în care comercianții transferă integral sau amplifică efectele costurilor, majorarea poate ajunge între 26,7% și 35,64%.

„Preţul pâinii tinde să crească cam de 2 până la 2,5 ori peste efectul contabil direct al motorinei şi al gazelor, în scenariu normal de piaţă. Astfel, creşterea preţului gazelor cu 60% şi a motorinei cu 30% de la începutul anului până în prezent determină o creştere a preţului pâinii cu 15,8% până la 38,6%”, a spus Dumitru Chisăliță.