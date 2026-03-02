Prețul gazelor nu va crește după 1 aprilie. Legea va fi aprobată cel târziu săptămâna viitoare

Guvernul României va aproba, cel târziu săptămâna viitoare, legea care reglementează prețul gazelor naturale după 1 aprilie 2026. Anunțul a fost făcut luni de Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Guvernul României urmează să adopte în următoarele zile actul normativ care va stabili modul de reglementare a prețului gazelor naturale începând cu 1 aprilie 2026.

Potrivit lui Bogdan Ivan, ministrul Energiei, legea va fi aprobată cel târziu săptămâna viitoare.

„Indiferent de contexte, prețul gazelor nu va putea să crească”, a declarat ministrul, subliniind că noul mecanism va asigura stabilitatea prețurilor pentru populație. Deși piața este liberalizată, reglementarea va acoperi întreg lanțul de la producție până la furnizare. Aceasta înseamnă că, indiferent de fluctuațiile pieței internaționale, consumatorii vor beneficia de un preț plafonat.

Potrivit lui Bogdan Ivan, România acoperă în prezent aproximativ 90% din necesarul intern de gaze, un avantaj important pentru securitatea energetică a țării. Ministrul a precizat că strategia pe termen mediu va combina asigurarea producției necesare pentru piața internă cu diversificarea surselor și capacităților de aprovizionare, atât la nivel național, cât și regional.

„Este extrem de important pentru strategia de securitate energetică să ne asigurăm, pe de o parte, că producția internă este suficientă, iar pe de altă parte, că diversificăm capacitățile de aprovizionare în România și în regiune”, a afirmat Ivan.

Ministrul a mai menționat că nivelul de umplere al depozitelor de gaze din România este în prezent de aproximativ 40%, cu 10% peste media Uniunii Europene. Această strategie a permis autorităților să folosească perioada verii, când prețurile sunt mai reduse, pentru a achiziționa gaze și a le depozita în vederea iernii.

„Am cerut tuturor operatorilor să facă achiziții în timpul verii și să stocheze gazele în depozitele din România, pentru a putea face față celei mai grele ierni din ultimii cinci ani”, a explicat Bogdan Ivan. Ministrul a adăugat că, în prezent, nu există perturbări pe piața gazelor, iar măsurile adoptate limitează efectele negative asupra consumatorilor.

Proiectul de lege a fost pus săptămâna trecută în transparență decizională și prezentat public. Autoritățile speră să-l adopte într-o ședință de Guvern chiar joi, 5 martie 2026, sau cel târziu săptămâna viitoare. Odată intrat în vigoare, mecanismul va oferi un cadru clar de reglementare a prețurilor pentru toți actorii din piața gazelor, de la producător la furnizor, și va garanta stabilitatea prețului pentru consumatorii casnici.

Bogdan Ivan a mai subliniat că, deși piața internațională influențează nivelul prețurilor, măsurile adoptate de România permit limitarea impactului asupra populației. Noua legislație va combina avantajul unei producții interne ridicate cu mecanisme de control al prețurilor, oferind o mai mare predictibilitate pentru consumatori și pentru sectorul energetic.