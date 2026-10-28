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Ouă în sos de usturoi prăjit și oțet balsamic. Se fac în 15 minute

Ouă în sos de usturoi prăjit și oțet balsamic. Se fac în 15 minute
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Din cuprinsul articolului

Când auzi de ouă cu oțet balsamic și usturoi caramelizat, prima reacție e de scepticism. Pare o combinație ciudată, mai degrabă potrivită pentru o salată sau pentru carne.

În realitate, este una dintre cele mai simple și surprinzător de gustoase rețete pe care le poți face într-o dimineață grăbită sau ca cină rapidă. Contrastul dintre gălbenușul cremos, usturoiul dulce-prăjit și aciditatea balsamicului funcționează excelent.

De ce merită încercată rețata aceasta de ouă

Oțetul balsamic redus devine aproape siropos și își pierde din agresivitate, în timp ce usturoiul prăjit încet capătă note dulci, de caramel. Împreună creează un sos intens care transformă niște ouă obișnuite într-un preparat cu personalitate.

Ideea nu este nouă: versiuni similare de ouă prăjite cu oțet balsamic apar în rețete internaționale, inclusiv în preparate inspirate din bucătăria italiană modernă.

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Ingrediente pentru 2 porții

  • 4 ouă
  • 6-7 căței de usturoi
  • 3 linguri oțet balsamic
  • 1 lingură miere (sau sirop de arțar)
  • 2 linguri ulei de măsline
  • sare și piper
  • opțional: fulgi de chili sau paprika afumată
  • pâine prăjită, pentru servire
Ouă ochiuri

Ouă ochiuri. Sursa foto: Pixabay

Cum se prepară

  1. Curăță usturoiul și taie-l în felii subțiri.
  2. Într-o tigaie mică, încălzește uleiul de măsline la foc mediu și adaugă usturoiul.
  3. Prăjește-l încet, amestecând des, până devine auriu și ușor caramelizat – aproximativ 4-5 minute. Ai grijă să nu se ardă, altfel devine amar.
  4. Toarnă oțetul balsamic și mierea peste usturoi.
  5. Lasă amestecul să fiarbă 1-2 minute, până se reduce puțin și se îngroașă.
  6. Aromează cu sare, piper și, dacă vrei un strop de iuteală, cu chili.
  7. Stinge focul.
  8. Separat, prăjește ouăle ochiuri sau fă-le moi, după preferință.
  9. Așază-le pe farfurie și toarnă deasupra sosul de usturoi cu balsamic.
  10. Servește imediat cu pâine prăjită, ca să poți înmuia în sos.

Sfaturi practice pentru rețeta de ouă în sos de usturoi prăjit și oțet balsamic

Folosește un oțet balsamic de calitate decentă, nu neapărat unul foarte scump. Dacă vrei un sos mai dens, poți lăsa reducerea să fiarbă încă un minut. Ouăle se potrivesc cel mai bine prăjite cu gălbenușul moale, ca să se amestece cu sosul.

Rețeta este gata în maxim 15 minute, nu necesită ingrediente rare și schimbă complet percepția asupra ouălor obișnuite. O variantă similară de ouă prăjite cu balsamic apare și în rețete internaționale, cum este cea publicată pe Food.com, inspirată din preparate rapide cu legume și oțet balsamic redus.

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