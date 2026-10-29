Epurare fără precedent în China. Partidul Comunist Chinez a confirmat excluderea a 33 de oficiali din structurile sale de conducere, într-una dintre cele mai ample acțiuni de acest tip din ultimii ani. Printre persoanele vizate se află generali de rang înalt, foști membri ai Biroului Politic, diplomați și responsabili ai unor instituții economice și financiare.

Hotărârile au fost prezentate joi, 29 octombrie, la încheierea celei de-a cincea sesiuni plenare a Comitetului Central. Informațiile au fost publicate de agenția oficială de presă Xinhua, printr-un comunicat care confirmă măsurile disciplinare adoptate anterior. Excluderile au loc cu aproximativ un an înaintea următorului congres al Partidului Comunist, în cadrul căruia Xi Jinping este așteptat să obțină un nou mandat la conducerea formațiunii.

Printre numele importante care figurează pe lista persoanelor eliminate se află Ma Xingrui, fost membru al Biroului Politic și fost lider al Partidului Comunist în regiunea Xinjiang. O altă persoană vizată este Zhang Youxia, fost vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, instituția care coordonează forțele armate chineze.

Zhang Youxia a deținut una dintre cele mai importante funcții din conducerea militară și s-a aflat în structura de comandă subordonată direct președintelui Xi Jinping. Pe lista oficialilor excluși se regăsește și Liu Zhenli, fost conducător al Departamentului Statului Major Întrunit din cadrul Comisiei Militare Centrale.

Măsurile au vizat și persoane care au ocupat funcții importante în administrația civilă. Printre acestea se numără Liu Jianchao, fost șef al Departamentului Internațional al Partidului Comunist Chinez, Jin Zhuanglong, fost ministru al Industriei, și Yi Huiman, fost președinte al autorității de reglementare a piețelor de capital.

Separat, Li Yunze, fost conducător al instituției chineze responsabile de supravegherea sectorului financiar, a fost îndepărtat din funcția deținută în cadrul partidului.

O parte importantă a măsurilor disciplinare a vizat conducerea militară a Chinei. Potrivit BBC, 16 dintre cei 33 de oficiali excluși provin din structurile armatei, inclusiv persoane care au ocupat poziții de comandă la cel mai înalt nivel.

Îndepărtarea acestora a modificat componența Comisiei Militare Centrale, organismul care controlează forțele armate ale țării. În urma excluderilor, comisia a rămas cu numai doi membri activi: președintele Xi Jinping și generalul Zhang Shengmin, responsabil de disciplina militară.

Joi, Zhang Shengmin a fost ales și în Biroul Politic al Partidului Comunist Chinez, ceea ce a permis restabilirea reprezentării conducerii militare în acest organism. Schimbările intervin în perioada în care Beijingul continuă programul de modernizare a armatei, iar autoritățile chineze urmăresc consolidarea disciplinei în instituțiile militare.

Numărul mare de excluderi s-a reflectat și în prezența membrilor Comitetului Central la reuniunea desfășurată în această săptămână. Potrivit datelor prezentate de BBC, numai 279 de membri au participat la cea de-a cincea sesiune plenară.

La reuniunea precedentă, organizată în octombrie 2025, fuseseră prezenți 315 membri, în timp ce la sesiunea din iulie 2024 participaseră 364. Astfel, rata participării la reuniunea din octombrie 2026 a coborât la aproximativ 74%, cel mai redus nivel înregistrat în perioada de după conducerea lui Mao Zedong.

Este, de asemenea, prima dată de când Xi Jinping a preluat conducerea partidului, în urmă cu 14 ani, când numărul participanților la o astfel de reuniune scade sub 300. În cadrul sesiunii, conducerea comunistă a adoptat și o rezoluție referitoare la întărirea disciplinei interne și continuarea măsurilor împotriva corupției.

De la preluarea puterii, în 2012, Xi Jinping a transformat combaterea corupției într-o componentă importantă a politicii sale interne. Măsurile disciplinare au afectat, de-a lungul timpului, atât reprezentanți ai administrației locale, cât și oficiali aflați în funcții de conducere din partid, Guvern și armată.

Autoritățile de la Beijing susțin că aceste acțiuni urmăresc eliminarea corupției și respectarea regulilor interne ale Partidului Comunist. În același timp, amploarea excluderilor a determinat apariția unor interpretări potrivit cărora campania contribuie și la întărirea controlului politic exercitat de Xi Jinping asupra instituțiilor statului.

Epurările au mai existat în istoria Chinei comuniste, în special în timpul conducerii lui Mao Zedong. În perioada Revoluției Culturale, desfășurată între 1966 și 1976, numeroși reprezentanți ai conducerii politice și administrative au fost îndepărtați din funcții, persecutați sau închiși.

Noua serie de excluderi intervine înaintea celui de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, programat pentru a doua jumătate a anului 2027. Evenimentul va reprezenta următoarea etapă importantă în stabilirea conducerii partidului și a direcției politice a Chinei.

Xi Jinping, aflat la putere din 2012, este așteptat să urmărească obținerea unui al patrulea mandat de cinci ani în funcția de secretar general.

Un nou mandat i-ar permite să rămână la conducerea Partidului Comunist Chinez și după congresul de anul viitor, într-o perioadă marcată de schimbări importante în structurile politice și militare.