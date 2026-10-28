China a ajuns pentru prima dată în situația în care raportul persoanelor vârstnice aflate în întreținere depășește raportul copiilor, pe fondul îmbătrânirii populației și al scăderii natalității, potrivit BBC. Datele oficiale pentru 2025 arată că rata de dependență a persoanelor vârstnice a urcat la 23%, față de 22% în cazul copiilor, o schimbare care poate pune presiune asupra pensiilor, sistemului medical și familiilor.

Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică al Chinei, țara avea la sfârșitul anului 2025 peste 223 de milioane de persoane cu vârste de cel puțin 65 de ani, reprezentând aproximativ 15,9% din populație. În același timp, numărul copiilor cu vârste între 0 și 14 ani era de aproximativ 213 milioane. Evoluția este importantă pentru a doua cea mai mare economie a lumii, deoarece schimbă raportul dintre populația activă și persoanele care au nevoie de sprijin.

Statisticile oficiale arată că populația Chinei a continuat să scadă în 2025. La sfârșitul anului, țara avea aproximativ 1,405 miliarde de locuitori, cu 3,39 milioane mai puțini decât la finalul lui 2024.

În cursul anului trecut s-au născut 7,92 milioane de copii, în timp ce numărul deceselor a ajuns la 11,31 milioane. Diferența dintre cele două valori a contribuit la reducerea populației totale.

În plus, persoanele cu vârste de cel puțin 60 de ani reprezentau 23% din populație, adică peste 323 de milioane de oameni. Dintre acestea, aproximativ 223,65 milioane aveau cel puțin 65 de ani.

Aceste cifre evidențiază o transformare demografică de durată, cu efecte asupra pieței muncii, consumului și finanțării serviciilor publice.

Îmbătrânirea populației chineze este asociată cu mai mulți factori, inclusiv politica unui singur copil, urbanizarea accelerată și schimbările economice și sociale din ultimele decenii.

Politica de limitare a nașterilor, aplicată începând din 1980 și abandonată oficial la sfârșitul anului 2015, a contribuit la reducerea numărului de generații tinere. Deși autoritățile au relaxat ulterior restricțiile și au încurajat familiile să aibă mai mulți copii, natalitatea a rămas scăzută.

Costurile ridicate ale locuințelor și creșterii copiilor, nivelul mai mare de educație și schimbările rolurilor familiale se numără, de asemenea, printre factorii care influențează deciziile privind numărul de copii.

Consecința este că generațiile tinere trebuie să susțină un număr tot mai mare de persoane în vârstă, în timp ce baza populației active se restrânge treptat.

Creșterea ponderii persoanelor vârstnice poate determina majorarea cheltuielilor publice pentru pensii, servicii medicale și îngrijire pe termen lung. În paralel, reducerea populației active poate limita oferta de forță de muncă și poate influența ritmul de creștere economică.

Stuart Gietel-Basten, profesor la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong, a descris această schimbare drept una simbolică, deoarece poate indica o reorientare a cheltuielilor publice de la familii și educație către pensii și sănătate.

Mu Zheng, lector în sociologie la Universitatea Națională din Singapore, a avertizat, la rândul său, că schimbarea demografică poate reprezenta o provocare pentru ambițiile economice ale Chinei și pentru puterea de cumpărare a populației.

Totuși, raportul de dependență nu surprinde întreaga situație economică a persoanelor vârstnice. O parte dintre acestea continuă să lucreze, dispun de venituri proprii și participă activ la viața socială.

Autoritățile chineze au inclus sprijinirea persoanelor vârstnice în planurile economice pentru următorii ani. Potrivit cifrelor oficiale citate de presa chineză, la sfârșitul anului 2025, peste 53 de milioane de persoane în vârstă beneficiau de indemnizații și subvenții dedicate.

În același timp, îmbătrânirea populației creează oportunități pentru așa-numita „economie argintie”, care cuprinde produse și servicii destinate persoanelor în vârstă, de la îngrijire medicală și asistență la domiciliu până la locuințe adaptate și servicii de petrecere a timpului liber.

Specialiștii atrag însă atenția că statisticile privind dependența trebuie interpretate cu prudență. Vârsta nu indică automat lipsa autonomiei financiare sau sociale, iar progresele în medicină pot permite unui număr mai mare de persoane să rămână active și sănătoase la vârste înaintate.

Faptul că rata de dependență a vârstnicilor a depășit-o pe cea a copiilor marchează o etapă importantă în evoluția demografică a Chinei. Pe termen lung, capacitatea țării de a gestiona această transformare va depinde de adaptarea sistemelor de pensii și sănătate, de evoluția natalității și de menținerea unei populații active suficiente pentru susținerea economiei.