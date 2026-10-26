O taxă de procesare de doi euro va fi aplicată, începând cu 1 noiembrie, coletelor care ajung în Uniunea Europeană din afara blocului comunitar în urma comenzilor online, indiferent de valoarea produselor. Măsura urmărește finanțarea controalelor vamale, în contextul creșterii puternice a numărului de colete mici expediate către UE, în special din China, potrivit AFP.

Noua taxă se aplică tuturor coletelor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o țară terță în urma vânzărilor la distanță, indiferent de valoarea articolelor comandate.

Suma este calculată în funcție de categoriile de produse declarate la vamă, nu pentru fiecare articol în parte. Astfel, dacă un colet conține 20 de șepci, taxa de procesare este de doi euro, indiferent de marcă sau model.

În schimb, pentru un colet care conține trei șepci, patru tricouri și două curele, taxa totală ajunge la șase euro, deoarece produsele sunt încadrate în trei categorii distincte.

Modul de calcul este legat de felul în care mărfurile sunt declarate la vamă.

Potrivit legislației europene, obligația de plată revine platformelor, vânzătorilor sau intermediarilor acestora. Cu toate acestea, costul poate fi transferat consumatorilor și inclus în suma achitată la plasarea comenzii.

Noua taxă se adaugă celei de trei euro aplicate coletelor mici cu o valoare mai mică de 150 de euro, .

Măsura urmărește consolidarea controalelor vamale în contextul afluxului de produse comandate online de pe platforme cu sediul în Asia.

În 2025, în Uniunea Europeană au intrat aproape 5,9 miliarde de colete mici, echivalentul a peste 180 de colete pe secundă. Volumul a fost de patru ori mai mare decât în 2022.

Din totalul coletelor, 93% proveneau din China, multe fiind expediate prin intermediul unor platforme precum Shein, Temu și AliExpress.

Taxa de procesare are ca obiectiv finanțarea consolidării controalelor vamale, în condițiile creșterii volumului de mărfuri comandate online din afara Uniunii Europene.

Taxa de trei euro aplicată coletelor mici a avut deja un impact asupra volumului livrărilor. Începând din luna iulie, fluxul acestor colete a scăzut cu aproximativ 64%.

Bruxelles-ul avertizează însă că este prea devreme pentru a trage concluzii privind efectele măsurii.