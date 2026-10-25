Persoanele care locuiesc la bloc și au animale de companie trebuie să respecte o serie de reguli privind liniștea, curățenia și folosirea spațiilor comune. Deși asociațiile de proprietari nu pot interzice în mod general deținerea câinilor sau pisicilor în apartamente, problema taxelor impuse pentru animalele de companie poate genera dispute între proprietari mși administrație. Legea nr. 196/2018, care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, nu stabilește în mod explicit un regim general al taxelor pentru câinii și pisicile ținute în apartamente.

Deținerea unui animal de companie într-un apartament face parte din dreptul proprietarului de a-și folosi locuința. Astfel, asociația de proprietari nu poate interzice, în mod general, accesul câinilor sau pisicilor în apartamente, iar proprietarii nu au nevoie de acordul celorlalți proprietari pentru a avea un animal în locuință.

Totuși, acest drept presupune și respectarea regulilor de conviețuire. Stăpânii trebuie să se asigure că animalele nu îi deranjează pe ceilalți locatari și că spațiile comune sunt păstrate în condiții corespunzătoare de curățenie.

Legea nr. 196/2018 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari nu prevede în mod clar reguli generale referitoare la taxele percepute pentru animalele de companie ținute în apartamente.

Actul normativ prevede însă că adunarea generală a proprietarilor poate adopta hotărâri cu respectarea condițiilor legale de convocare și vot. Acest lucru nu înseamnă că orice taxă stabilită pentru animalele de companie este automat legală.

„Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari sunt prezenți personal sau prin reprezentanți care au o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează”, prevede legea.

Prin urmare, simpla adoptare a unei hotărâri de către asociație nu garantează legalitatea unei astfel de taxe. Temeiul juridic și modul de aplicare a măsurii trebuie analizate în funcție de situația concretă.

Persoanele care consideră că o hotărâre a asociației le încalcă drepturile o pot contesta pe cale legală. Legea nr. 196/2018 stabilește condițiile în care hotărârile adunării generale pot fi atacate în justiție.

„Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociației de proprietari ori este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceștia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său pot/poate ataca în justiție respectiva hotărâre”, se arată în actul normativ, potrivit avocatnet.

În plus, consiliile locale pot adopta reguli referitoare la deținerea animalelor de companie, în limitele competențelor legale. Din acest motiv, proprietarii trebuie să țină cont și de hotărârile aplicabile în localitatea în care locuiesc.

Persoanele care au câini sau pisici la bloc trebuie să prevină producerea zgomotelor care îi deranjează pe vecini. Lătratul excesiv, mai ales în timpul orelor de liniște, poate genera reclamații și conflicte între locatari.

Curățenia reprezintă o altă obligație importantă pentru cei care au animale de companie. Stăpânii trebuie să strângă dejecțiile animalelor și să evite murdărirea holurilor, a scărilor, a liftului și a celorlalte spații comune.

În cazul câinilor, proprietarii trebuie să respecte și regulile aplicabile plimbării și controlului animalelor în zonele comune. Folosirea lesei și, acolo unde legislația impune, a botniței contribuie la prevenirea incidentelor și la siguranța celorlalți locatari.

Deținătorii de câini trebuie să respecte obligațiile legale privind identificarea și înregistrarea animalelor, precum și vaccinarea antirabică, potrivit normelor aplicabile.

Microciparea și înregistrarea câinilor fac parte din măsurile obligatorii de identificare, iar vaccinarea trebuie realizată conform cerințelor legale și veterinare.