Asociația de proprietari din România nu poate interzice, printr-o simplă hotărâre a majorității proprietarilor, deținerea câinilor sau pisicilor în apartamente. Potrivit Legii nr. 196/2018, regulamentele blocurilor pot stabili obligații privind curățenia, liniștea și folosirea spațiilor comune, dar nu pot restrânge arbitrar drepturile proprietarilor asupra locuințelor. Nici administratorii nu pot introduce singuri reguli sau amenzi pentru animalele de companie.

Proprietarii de câini și pisici care locuiesc la bloc trebuie să respecte regulile de conviețuire, însă asociația de proprietari nu poate decide interzicerea animalelor doar pentru că o parte dintre vecini nu sunt de acord cu prezența lor.

Potrivit prevederilor legale prezentate de juridice.ro, regulamentul intern trebuie să respecte drepturile proprietarilor asupra apartamentelor.

Votul majorității proprietarilor nu este suficient pentru a introduce o interdicție generală privind animalele de companie. Eventualele reguli adoptate de autoritățile locale trebuie analizate separat de cele stabilite la nivelul asociației.

Asociația poate adopta măsuri referitoare la folosirea spațiilor comune și la respectarea drepturilor celorlalte persoane care locuiesc în bloc.

Regulamentul blocului poate include obligația de a curăța imediat murdăria produsă de animale în spațiile comune sau de a ține câinii în lesă atunci când sunt conduși prin acestea.

De asemenea, pot fi stabilite reguli pentru prevenirea incidentelor și pentru menținerea igienei în imobil.

Aceste prevederi trebuie însă să urmărească protejarea proprietarilor și utilizarea corespunzătoare a clădirii. Ele nu pot fi transformate în interdicții indirecte privind deținerea animalelor în apartamente.

Regulamentul condominiului trebuie discutat și aprobat în adunarea generală, prin votul majorității proprietarilor.

Ulterior, documentul trebuie comunicat celor care locuiesc în imobil.

Prin urmare, administratorul nu poate introduce din proprie inițiativă obligații suplimentare și nu le poate impune proprietarilor doar printr-un anunț afișat la avizier.

Regulile adoptate în condițiile legii sunt obligatorii atât pentru proprietarii apartamentelor, cât și pentru chiriași.

Dreptul de a avea un animal de companie presupune și respectarea unor obligații față de vecini. Proprietarii trebuie să mențină curățenia, să prevină eventualele incidente și să evite deranjarea vecinilor.

Lătratul repetat, murdărirea spațiilor comune sau deteriorarea unor bunuri pot constitui motive pentru formularea unor reclamații, în funcție de împrejurările concrete.

În schimb, simplul fapt că un vecin nu dorește câini sau pisici în bloc nu înseamnă că proprietarul animalului a încălcat regulamentul.

Fiecare situație trebuie evaluată în raport cu eventualele probleme produse, nu doar cu nemulțumirile exprimate de ceilalți proprietari.

Asociația de proprietari nu are dreptul să stabilească și să aplice amenzi proprii pentru încălcarea regulamentului referitor la animalele de companie.

Dacă sunt încălcate prevederi legale, sancțiunile pot fi aplicate de autoritățile competente.

În cazul în care un câine sau o pisică provoacă deteriorări ale bunurilor, persoanele prejudiciate pot solicita recuperarea pagubelor, în condițiile legii.

Obligația de a acoperi un prejudiciu nu reprezintă însă același lucru cu aplicarea unei amenzi de către asociație.

Un proprietar care consideră că o hotărâre a asociației îi restrânge nejustificat drepturile poate solicita anularea acesteia în instanță.

Legea permite contestarea deciziilor contrare prevederilor legale sau care prejudiciază interesele proprietarilor.

Astfel, asociațiile pot reglementa folosirea spațiilor comune, curățenia și respectarea liniștii în imobil, însă nu pot impune interdicții arbitrare asupra deținerii animalelor de companie în locuințele individuale.