Câinii pot ajunge să înghită obiecte și materiale la care stăpânii lor nu s-ar gândi niciodată că ar putea deveni o masă. De la cantități mari de nisip și cabluri electrice până la jucării ascunse în deserturi, cazurile povestite de proprietari ilustrează comportamentul imprevizibil al animalelor de companie și riscurile la care acestea se pot expune.

O selecție de experiențe reunește relatări despre câini care au înghițit obiecte neobișnuite, unele dintre ele necesitând intervenția medicilor veterinari.

Printre exemple se numără un patruped care a consumat aproape un kilogram de nisip, unul care a ros instalația electrică a unei mașini și un altul care a mâncat un tort Barbie, inclusiv păpușa.

Dincolo de latura amuzantă a acestor întâmplări, ingestia unor obiecte care nu sunt destinate consumului poate provoca probleme medicale serioase.

Unele dintre cele mai surprinzătoare relatări sunt legate de lucruri pe care câinii le pot întâlni în mediul lor obișnuit. Nisipul, cablurile, materialele textile și jucăriile pot deveni ținte pentru animalele curioase, care explorează frecvent lumea cu ajutorul gurii.

Într-unul dintre cazurile relatate, un câine a consumat o cantitate impresionantă de nisip. Un altul a ros instalația electrică a unei mașini, demonstrând cât de departe poate merge comportamentul de explorare al unui patruped. Într-o altă situație, un câine a devorat un tort decorat cu o păpușă Barbie, înghițind și jucăria.

Astfel de întâmplări pot părea neobișnuite, însă medicii veterinari întâlnesc în mod regulat animale care înghit obiecte fără valoare nutritivă. Printre acestea se numără bucăți de plastic, șosete, pietre, lemn și diverse obiecte din gospodărie.

Curiozitatea, plictiseala, anxietatea și comportamentul de ros pot contribui la apariția acestor situații. La pui, tendința de a mesteca obiecte este frecventă, mai ales în perioada schimbării dinților. Totuși, înghițirea repetată a unor materiale necomestibile poate indica o problemă care necesită evaluare veterinară.

Acest comportament este cunoscut drept pica atunci când presupune consumul persistent de substanțe care nu au valoare nutritivă. Potrivit specialiștilor de la Școala de Medicină Veterinară a Universității California din Davis, fenomenul poate avea cauze medicale sau comportamentale, inclusiv deficiențe nutriționale, anxietate și lipsa stimulării.

Nu orice câine care înghite accidental un obiect are pica. Diferența este importantă, mai ales atunci când comportamentul se repetă sau animalul începe să caute și să consume în mod constant lucruri necomestibile.

Riscurile depind de natura materialului, de cantitatea înghițită și de dimensiunea câinelui. Nisipul poate forma o acumulare compactă în tubul digestiv și poate provoca un blocaj intestinal. În cazul obiectelor ascuțite, există riscul de rănire sau perforare, iar unele materiale pot provoca intoxicații.

Un studiu veterinar publicat în 2024 în revista Canadian Veterinary Journal descrie cazul unui câine Shih Tzu în vârstă de 11 ani care a dezvoltat o obstrucție intestinală după ce a înghițit nisip kinetic, un material folosit la joaca și modelarea nisipului. După ce tratamentul medical inițial nu a rezolvat problema, animalul a avut nevoie de o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea materialului.

Rosul cablurilor electrice prezintă, la rândul său, riscuri de electrocutare, arsuri și leziuni ale gurii. În plus, înghițirea fragmentelor desprinse poate provoca probleme digestive.

Dacă există suspiciunea că un câine a înghițit nisip în cantitate mare, un obiect străin sau un fragment de cablu, este indicată contactarea rapidă a unui medic veterinar. Nu este recomandat ca proprietarii să încerce să provoace vărsături fără indicație medicală, deoarece unele obiecte pot produce leziuni suplimentare la întoarcere.

Vărsăturile, lipsa poftei de mâncare, durerea abdominală, letargia și dificultățile la eliminarea scaunului sunt semne care pot indica o problemă digestivă. În asemenea situații, evaluarea veterinară nu trebuie amânată.

Prevenția presupune păstrarea cablurilor, jucăriilor mici, obiectelor textile și a altor materiale periculoase în locuri inaccesibile animalelor. De asemenea, activitățile regulate, jucăriile potrivite și supravegherea pot reduce riscul ca un câine să transforme un obiect obișnuit într-un pericol.

Poveștile despre câini care mănâncă nisip, cabluri sau chiar păpuși ascunse în torturi atrag atenția prin caracterul lor neobișnuit.

Totuși, dincolo de anecdote, mesajul este unul practic: ingestia obiectelor străine poate avea consecințe serioase, iar intervenția rapidă a medicului veterinar poate face diferența