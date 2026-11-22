Prințesa de Wales, Kate Middleton, vrea ca cei trei copii să deprindă responsabilitatea încă de mici, potrivit unui autor regal. Activitățile casnice fac parte din rutina familiei.

Prințesa ar fi stabilit un program de treburi casnice pentru Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, astfel încât cei trei copii să învețe să se descurce singuri și să nu se bazeze pe personalul care lucrează în reședința familiei.

Informația a fost relatată de Fox News, într-un material publicat pe 22 noiembrie 2026, pe baza declarațiilor autorului Christopher Andersen, care susține că a aflat detaliile de la surse apropiate.

Potrivit acestuia, sarcinile sunt împărțite între copii, iar programul ar fi afișat în bucătăria familiei. George, Charlotte și Louis ar trebui să își facă singuri patul, să își pregătească micul dejun și să strângă după ce termină de mâncat.

Christopher Andersen, autorul volumului Kate!, a declarat pentru Fox News Digital că Prințesa de Wales este organizată în ceea ce privește responsabilitățile gospodărești și că își dorește ca cei trei copii să participe la activitățile de acasă.

Potrivit relatării sale, fiecare copil are sarcini stabilite, iar obiceiul de a-și face patul ar fi deja familiar pentru Prințul George, care urmează să studieze la Eton College. Andersen consideră că deprinderile formate acasă îl ajută să se adapteze și la responsabilitățile din mediul școlar.

Informațiile privind programul exact al copiilor provin însă din relatările autorului și din surse citate de presa britanică și americană. Palatul Kensington nu a confirmat public detaliile acestui program. Fox News a precizat că a solicitat un punct de vedere palatului, însă reprezentanții acestuia nu comentează cărțile.

Prințesa de Wales a vorbit și public despre una dintre activitățile casnice pe care le apreciază. În timpul unei vizite în West Sussex, în octombrie 2026, Catherine a spus că îi place să spele vasele și a povestit că Prințul William se ocupă de uscarea acestora.

„Îmi place să spăl vasele. Chiar îmi place”, a spus prințesa, potrivit relatării publicate de Daily Mail. Ea a adăugat, referindu-se la soțul său: „El le usucă. Suntem o echipă bună”, explicând că și copiii participă la activitate.

Christopher Andersen susține că obiceiul de a împărți sarcinile casnice datează din perioada în care William și Kate locuiau împreună la Universitatea St. Andrews, în Scoția. Potrivit autorului, cei doi obișnuiau să își împartă responsabilitățile, de la spălatul rufelor și pregătirea unor mese simple până la cumpărăturile de la supermarket.

Ideea implicării copiilor în treburile gospodăriei a fost relatată și în presa britanică în august 2024. Atunci, o sursă citată de Daily Mail afirma că George, Charlotte și Louis ajutau la aranjarea mesei, își strângeau farfuriile după masă și participau la curățenie.

Relatarea, preluată de publicații precum Marie Claire și Tyla, descria preocuparea prințului și prințesei de Wales pentru menținerea unei rutine familiale cât mai apropiate de cea a altor familii, în ciuda statutului regal.

Familia beneficiază, totuși, de sprijinul personalului pentru organizarea programului profesional al părinților și pentru activitățile copiilor, potrivit relatărilor publicate anterior.

Obiceiul de a participa la activități casnice nu era străin nici fostei regine Elisabeta a II-a. Dickie Arbiter, fost secretar de presă al Palatului Buckingham, a povestit că a spălat vasele împreună cu suverana la Balmoral, după un picnic organizat în timpul unei vizite la reședința din Scoția.

Arbiter a relatat că, în timp ce spăla vasele, i-a spus unei persoane aflate în spatele său să se ocupe de uscat. Vocea care i-a răspuns a fost însă cea a reginei, care i-a spus că ea va spăla, iar el va usca. Elisabeta a II-a s-a implicat astfel direct în strângerea mesei, într-un moment informal, departe de obligațiile oficiale.

Povestea a fost relatată de Arbiter în volumul său On Duty with the Royals și a fost preluată de mai multe publicații internaționale.

Pentru William și Kate, implicarea copiilor în activitățile gospodărești pare să facă parte din efortul de a le oferi o copilărie cu reguli și responsabilități cotidiene, în ciuda mediului privilegiat în care cresc.