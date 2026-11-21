Prințesele Beatrice și Eugenie ar fi provocat nemulțumirea prințului William după ce au apărut în public alături de mama lor, Sarah Ferguson, la un eveniment organizat la Londra, pe fondul controverselor care continuă să afecteze familia York, potrivit Daily Express.

Potrivit presei britanice, gestul celor două surori ar fi fost privit cu dezaprobare de prințul de Wales, în contextul sensibil al legăturilor părinților lor cu Jeffrey Epstein.

Cele două prințese au fost fotografiate alături de Sarah Ferguson pe 29 octombrie, la o ceremonie comemorativă desfășurată la St Paul's Church, în Knightsbridge, Londra. Evenimentul a fost organizat în memoria fostului pilot de curse Paddy McNally, care a murit în iulie, la vârsta de 88 de ani, după o perioadă îndelungată de boală.

Reacția prințului William nu a fost confirmată oficial, însă publicația australiană New Idea, citată în mai multe materiale internaționale, susține că acesta ar fi fost profund dezamăgit de decizia verilor săi.

Un presupus apropiat al familiei regale a declarat pentru New Idea că apariția celor două prințese alături de Sarah Ferguson ar fi fost percepută drept un gest nepotrivit, în condițiile în care William și regele Charles ar analiza, potrivit aceleiași surse, posibilitatea unei apropieri de Beatrice și Eugenie.

„Ar fi ca o palmă peste față, iar el este profund dezamăgit de această situație”, a afirmat sursa citată de publicație, referindu-se la presupusa reacție a prințului de Wales.

Aceeași persoană susține că William ar fi transmis un mesaj ferm celor două prințese, în privința poziției lor față de familia regală și părinții lor.

„William le-a transmis clar că vor trebui să facă o alegere – noi sau ei. Nu își schimbă poziția nici de această dată”, ar fi declarat sursa pentru New Idea.

Declarațiile provin de la o sursă anonimă și nu au fost confirmate de prințul William sau de reprezentanții Palatului Kensington.

Apariția publică a celor două prințese alături de Sarah Ferguson are loc într-o perioadă în care familia York este supusă unei atenții sporite din partea presei, în urma controverselor privind legăturile fostului prinț Andrew și ale fostei ducese de York cu Jeffrey Epstein.

Beatrice și Eugenie nu sunt membre active ale familiei regale în sensul îndeplinirii permanente a îndatoririlor oficiale, însă continuă să fie asociate cu monarhia britanică prin statutul lor și prin relațiile de familie.

În acest context, gesturile publice ale celor două sunt analizate de presa britanică prin prisma relației dintre familia York și restul Casei Regale. Totuși, participarea la un eveniment comemorativ alături de propria mamă nu reprezintă, în sine, o confirmare a unei poziții politice sau instituționale.

Relatările despre un eventual ultimatum al prințului William se bazează, până în prezent, pe informații atribuite unor surse anonime. Nu există o declarație publică a prințului de Wales care să confirme că le-ar fi cerut verilor săi să aleagă între familia regală și părinții lor.

Prin urmare, presupusa deteriorare a relației dintre William, Beatrice și Eugenie rămâne o informație relatată de presa de divertisment regal, nu un fapt confirmat oficial.