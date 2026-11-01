Prințul William a dezvăluit o replică amuzantă a fiicei sale, prințesa Charlotte, care demonstrează că tânăra membră a familiei regale britanice are un simț al umorului bine dezvoltat, Daily Express.

În timpul unei apariții publice în regiunea West Midlands, moștenitorul tronului a povestit cum răspunde prințesa Charlotte atunci când este întrebată despre vârsta sa.

Potrivit relatării, prințesa, care a împlinit 11 ani în luna mai, obișnuia să ofere răspunsuri neașteptate încă de la o vârstă fragedă. Una dintre replicile sale preferate era: „Fac ce vreau!”, o formulare care l-a amuzat pe tatăl său.

William a povestit că fiica sa are obiceiul să declare că este mai mare decât vârsta reală atunci când cineva o întreabă câți ani are.

„Dacă o întrebi, spune că are 16 ani”, a explicat prințul, referindu-se la Charlotte. El a adăugat că, pe când avea doar șase ani, fetița obișnuia să răspundă cu o altă replică surprinzătoare: „Fac ce vreau!”.

Prințul William a încheiat povestea cu o observație despre cât de repede trece timpul: „Cresc foarte repede”.

Anecdota oferă o perspectivă mai puțin formală asupra relației dintre prinț și copiii săi, într-un context în care aparițiile publice ale familiei sunt atent urmărite de presa britanică.

O altă informație despre viața de familie a prințului William a fost dezvăluită în timpul participării sale la emisiunea The Graham Norton Show, difuzată vineri, 30 octombrie.

Prințul a vorbit despre preferințele televizate ale familiei și a dezvăluit că Charlotte și fratele ei mai mic, prințul Louis, urmăresc cu mult interes emisiunea britanică Celebrity Traitors.

„Îmi place, familiei îi place. Charlotte și Louis sunt obsedați de ea. Este un program foarte bun”, a declarat William.

Dezvăluirea a atras atenția deoarece prințul oferă relativ rar detalii despre activitățile cotidiene ale copiilor săi. George, Charlotte și Louis sunt crescuți de William și Catherine, prințesa de Wales, departe de expunerea permanentă specifică îndatoririlor regale.

Născută pe 2 mai 2015, prințesa Charlotte Elizabeth Diana este singura fiică a prințului William și a prințesei Catherine. Ea ocupă locul al treilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, după tatăl său și fratele mai mare, prințul George.

Fratele său mai mic, prințul Louis, se află după ea în linia succesorală. Poziția Charlottei are o importanță aparte în istoria monarhiei britanice, mai ales după modificarea regulilor de succesiune care au eliminat preferința acordată descendenților de sex masculin.

Prințesa ar putea primi, în viitor, și titlul de Prințesă Regală (Princess Royal), însă acesta nu îi revine automat. Titlul este acordat de monarh, de regulă fiicei celei mai mari, și poate exista o singură deținătoare în același timp.

În prezent, titlul îi aparține prințesei Anne, sora regelui Charles al III-lea.

Poveștile împărtășite de William despre Charlotte și Louis arată o latură mai relaxată a vieții familiei de Wales. Dincolo de angajamentele oficiale și de responsabilitățile asociate poziției lor, cei trei copii au și preocupări obișnuite pentru vârsta lor.

Replica Charlottei despre vârsta de 16 ani rămâne una dintre anecdotele amuzante povestite de tatăl său, care a recunoscut, totodată, cât de repede cresc copiii.