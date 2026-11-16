Prințul William și prințesa Kate au ajuns luni, 16 noiembrie 2026, la Mumbai, pentru o vizită oficială de trei zile în India, programată în jurul ceremoniei de decernare a premiilor Earthshot Prize, potrivit Daily Express. Prima lor apariție publică a avut loc în cartierul Ballard Estate, unde cei doi au jucat cricket alături de elevi, sub îndrumarea legendarului sportiv indian Sachin Tendulkar.

Cuplul regal a participat la o serie de activități dedicate sportului, educației și protecției mediului. Programul include și o călătorie cu metroul din Mumbai, întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai industriei cinematografice indiene, precum și ceremonia Earthshot Prize, care va avea loc marți. Vizita are loc la zece ani după prima deplasare oficială a celor doi în India, în aprilie 2016.

Prima oprire a vizitei a fost în Ballard Estate, un cartier de afaceri din Mumbai, unde prințul și prințesa de Wales au fost întâmpinați de Sachin Tendulkar, unul dintre cei mai cunoscuți jucători de cricket din istoria Indiei.

Cei trei au participat la un meci informal de gully cricket, o variantă a sportului practicată pe străzile și în spațiile înguste ale orașelor indiene. La activitate au luat parte și elevi din Mumbai, iar atmosfera a fost animată de muzică tradițională și de prezența numeroșilor spectatori.

William a început prin a bate mingea, însă a fost eliminat după câteva încercări de unul dintre tinerii participanți. Catherine a intrat apoi în joc și a reușit câteva lovituri, spre entuziasmul celor prezenți. Ulterior, prințul a trecut la aruncarea mingii și a reușit să-și elimine soția de două ori.

Sachin Tendulkar a participat, la rândul său, la joc și le-a oferit celor doi câteva indicații.

După partida de cricket, prințul William și Catherine au făcut o oprire la un stand local de ceai, unde au băut cutting chai, o băutură tradițională servită în porții mici, în recipiente din lut numite kulhads.

Alături de Sachin Tendulkar, cei doi au discutat cu localnicii și au aflat mai multe despre inițiativele comunitare care folosesc sportul pentru a le oferi oportunități copiilor și tinerilor.

Activitățile prezentate în cadrul întâlnirii urmăresc să încurajeze participarea fetelor și a femeilor la cricket, un sport cu o tradiție puternică în India. De asemenea, au fost abordate proiecte care promovează accesul copiilor din comunitățile defavorizate la educație, sănătate și activități sportive.

Programul cuplului regal a continuat cu o deplasare pe una dintre cele mai noi linii de metrou ale orașului. William și Catherine au urcat în tren la stația Vidhan Bhavan, pentru a afla cum investițiile în transportul public pot contribui la dezvoltarea urbană sustenabilă.

Mumbai se confruntă cu provocări importante legate de mobilitate, având o populație numeroasă și un trafic intens. Extinderea rețelei de transport în comun reprezintă una dintre soluțiile prin care autoritățile încearcă să reducă presiunea asupra infrastructurii orașului.

Pentru această întâlnire, Catherine a schimbat ținuta lejeră purtată la prima activitate cu o rochie midi albastră, în timp ce prințul William a optat pentru un costum cu cravată, potrivit imaginilor publicate de presa britanică.

Deplasarea celor doi în India este organizată în jurul ceremoniei Earthshot Prize din 17 noiembrie. Proiectul a fost lansat în 2020 de prințul William și urmărește identificarea și finanțarea unor soluții concrete pentru problemele de mediu.

Premiile sunt acordate anual pentru cinci categorii de inițiative care vizează protejarea planetei. Fiecare dintre cei cinci câștigători primește un milion de lire sterline pentru dezvoltarea și extinderea proiectului său.

Ceremonia din Mumbai va reuni reprezentanți ai organizațiilor de mediu, personalități internaționale și vedete din industria cinematografică indiană. După eveniment, William și Catherine urmează să călătorească la New Delhi, unde este programată o întâlnire cu premierul indian Narendra Modi.

Deplasarea lui William și Catherine în India are loc în același weekend în care prințul Harry a efectuat o vizită neanunțată în Ucraina. Ducele de Sussex a ajuns la Liov, unde s-a întâlnit cu militari răniți în război, personal medical și participanți la activități sportive destinate veteranilor.

Harry a vizitat centrul medical Superhumans, specializat în recuperarea persoanelor rănite în conflict, și a asistat la pregătirile sportivilor ucraineni pentru următoarea ediție a Jocurilor Invictus, programată în 2027 la Birmingham.

Potrivit Reuters, aceasta a fost a patra vizită a prințului Harry în Ucraina de la începutul invaziei ruse din 2022. El a transmis că își dorește ca Ucraina să poată găzdui, la rândul său, competiția Invictus Games după încheierea războiului.

Deplasarea în India marchează o nouă etapă în activitatea internațională a prințului și prințesei de Wales. Pentru Catherine, este una dintre cele mai importante vizite externe de la tratamentul pentru cancer urmat în 2024 și de la anunțarea remisiunii bolii.

Agenda celor trei zile combină promovarea proiectelor de mediu cu întâlniri dedicate dezvoltării urbane, educației și sportului. Ceremonia Earthshot Prize și întâlnirea cu premierul Narendra Modi reprezintă principalele momente ale vizitei.