Genoa, clubul patronat de omul de afaceri român Dan Șucu, a obținut o victorie importantă, duminică, în deplasare, în fața formației Sassuolo, scor 2-0, într-o partidă din etapa a 12-a a campionatului Italiei.

Ambele goluri au fost marcate în prima repriză de atacantul muntenegrean Milutin Osmajic, care a adus echipei pregătite de Daniele De Rossi toate cele trei puncte.

Gazdele au început mai bine întâlnirea disputată pe MAPEI Stadium și au avut posesia, însă nu au reușit să transforme presiunea în goluri.

Genoa a fost mai eficientă și a deschis scorul în minutul 26. Hamed Traoré a construit faza ofensivă și i-a oferit o pasă foarte bună lui Osmajic, care a finalizat cu un șut pe lângă portarul Arijanet Muric.

Sassuolo a încercat să reacționeze, dar a primit o nouă lovitură în minutul 38. Junior Messias a profitat de o eroare a lui Fali Candé și i-a pasat lui Osmajic, iar atacantul a trimis mingea în plasă, reușind dubla și stabilind scorul pauzei, 2-0 pentru Genoa.

În repriza secundă, formația gazdă a încercat să reintre în joc și a avut mai multe ocazii de a reduce diferența. Portarul Justin Bijlow a avut însă intervenții importante, inclusiv la șutul puternic expediat de Armand Laurienté.

Genoa a rămas organizată defensiv și a încercat să profite de spațiile lăsate de adversari pentru a amenința poarta lui Muric.

Sassuolo a continuat să caute golul până la final, însă apărarea oaspeților a rezistat, iar tabela nu s-a mai modificat. Pentru Genoa, succesul reprezintă a cincea victorie în ultimele șapte partide de campionat.

În urma rezultatului, echipa lui Daniele De Rossi a ajuns la 16 puncte și ocupă locul al zecelea, apropiindu-se la cinci puncte de zona locurilor europene.

Sassuolo rămâne pe poziția a 17-a, cu opt puncte, și a ajuns la șase înfrângeri consecutive în Serie A. Partida a marcat și debutul lui Roberto D’Aversa pe banca formației gazdă.