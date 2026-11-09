Compania Mobexpert, controlată de omul de afaceri Dan Șucu, a obținut cinci contracte în valoare totală de peste 6,5 milioane de lei pentru furnizarea de mobilier destinat unităților de învățământ din județul Harghita.

Potrivit Jurnalul, contractele au fost semnate în noiembrie și decembrie 2025, însă rezultatele achizițiilor au fost făcute publice în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) abia la 6 noiembrie 2026.

Licitația a fost organizată de Consiliul Județean Harghita, condus de Biro Barna Botond, reprezentant al UDMR, și a vizat dotarea a 83 de unități de învățământ cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

Finanțarea proiectului a fost asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul componentei dedicate educației.

Cele cinci loturi câștigate de compania SC M&D Retail Pipera (Mobexpert) SRL au o valoare cumulată de 6.507.957,17 lei, TVA inclusă. Acestea vizează mobilier pentru sălile de clasă de liceu, laboratoarele de științe, cabinetele școlare, sălile de sport și cabinetele de asistență psihopedagogică.

În documentația de atribuire au fost prevăzute, printre altele, aproape 4.000 de bănci individuale pentru elevi, mobilier pentru 59 de laboratoare de științe, dulapuri pentru materiale didactice și echipamente destinate spațiilor educaționale.

Articolul mai arată că Mobexpert a obținut contracte similare și de la alte instituții publice, printre care Consiliul Județean Iași și Primăria Oradea. De asemenea, compania a furnizat mobilier pentru imobile administrate de RA-APPS, prin contracte atribuite în 2026.

Valoarea tuturor celor nouă loturi din achiziția organizată de Consiliul Județean Harghita s-a ridicat la peste 18,1 milioane de lei, cu TVA inclusă. Potrivit documentației, contractele aveau o durată de 120 de zile lucrătoare și o garanție de 24 de luni.