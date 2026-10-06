Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) a încheiat în 2026 un acord-cadru pentru furnizarea și montarea de mobilier destinat imobilelor administrate de regie. Contractul, în valoare de peste 1,5 milioane de lei cu TVA, a fost atribuit companiei M&D Retail Pipera (Mobexpert), controlată de omul de afaceri Dan Șucu, aceasta fiind singura firmă care a depus ofertă.

Procedura de achiziție a fost lansată de RA-APPS la 24 decembrie 2025, printr-un anunț publicat în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice. Valoarea estimată inițial a contractului era de 1.493.802,62 lei fără TVA, respectiv peste 1,8 milioane de lei cu TVA.

În urma procedurii, acordul-cadru a fost semnat la 27 ianuarie 2026 cu M&D Retail Pipera SRL, pentru 1.260.737,67 lei fără TVA, adică 1.525.492,6 lei cu TVA.

Mobexpert a fost singurul ofertant la licitația organizată de RA-APPS.

Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preț, prețul reprezentând 80% din punctaj, în timp ce termenul de livrare și montare a avut o pondere de 10%, iar numărul showroom-urilor din București ale ofertantului a reprezentat restul de 10%.

Acordul-cadru a fost pus integral în aplicare prin două contracte subsecvente. Primul, semnat la 6 februarie 2026, a avut o valoare de 601.215,05 lei fără TVA, respectiv 727.470,2 lei cu TVA.

Cel de-al doilea a fost încheiat la 7 august 2026, pentru 659.522,6 lei fără TVA, adică 798.022 de lei cu TVA. Și la aceste proceduri compania a fost singurul ofertant.

Potrivit documentelor achiziției, mobilierul este destinat spațiilor de living, dining și dormitor din imobilele administrate de RA-APPS. Caietul de sarcini include 149 de tipuri de produse, printre care mese, comode, biblioteci, birouri, scaune, paturi, dulapuri, canapele, saltele și covoare.

Documentația prevede un termen de livrare de trei zile pentru fiecare comandă, iar mobilierul beneficiază de o garanție de doi ani. Pentru saltele, garanția este de cinci ani.

M&D Retail Pipera SRL este controlată de Dan Șucu, prin intermediul unor structuri deținute și administrate de acesta și de Adelina Badea.

Compania a mai avut relații contractuale cu instituții publice, inclusiv în domeniul furnizării de mobilier pentru unități de învățământ din Oradea, potrivit Jurnalul.