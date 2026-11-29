Europa se află în fața unei decizii strategice majore, urmând să hotărască pe 15 decembrie dacă va lansa primul său program spațial propriu dedicat zborurilor cu echipaj uman. Inițiativa, a cărei valoare este estimată la 10 miliarde de euro, urmărește să elimine dependența continentului față de Statele Unite în ceea ce privește transportul astronauților pe orbită. În acest scop, miniștrii statelor membre ale Agenției Spațiale Europene (ESA) se vor reuni la Roma pentru a supune la vot dezvoltarea unei navete spațiale europene, alături de întreaga infrastructură terestră necesară operațiunilor de lansare și aterizare.

România este implicată direct în aceste decizii, având statutul de membru cu drepturi depline al Agenției Spațiale Europene încă din decembrie 2011, când a devenit al 19-lea stat care a aderat la această organizație. În ceea ce privește logistica noului proiect, viitoarele platforme de lansare și aterizare ar putea fi construite în Guyana Franceză, teritoriu francez situat în America de Sud, unde funcționează deja Centrul Spațial Guyanez. De aici, compania franceză Arianespace lansează sateliți europeni pe orbită de aproximativ 45 de ani.

Importanța acestui pas a fost subliniată de conducerea instituției europene, într-un context global marcat de noi provocări tehnologice și militare. „Dacă decizia va fi pozitivă, acesta va fi un moment cu adevărat istoric pentru Europa”, a declarat duminică Josef Aschbacher, directorul general al Agenției Spațiale Europene, pentru The Guardian. Oficialul a arătat că ascensiunea rapidă a companiilor private, precum SpaceX, deținută de miliardarul Elon Musk, dar și intențiile Rusiei de a militariza spațiul cosmic au demonstrat că Europa are nevoie urgentă de propriile capabilități de transport spațial.

Nevoia de autonomie este alimentată și de schimbările de pe scena politică internațională. „Dorința de a avea mai multă autonomie are legătură și cu situația geopolitică. În prezent, există incertitudini cu privire la viitorul zborurilor spațiale cu echipaj uman în Statele Unite”, a declarat directorul ESA. Deși a subliniat că relațiile actuale cu NASA rămân excelente, acesta a avertizat că direcția politicii spațiale americane se poate modifica oricând.

Vulnerabilitatea generată de dependența față de infrastructura americană a fost ilustrată recent în conflictul din Ucraina. În luna octombrie, forțele armate ucrainene au întâmpinat restricții în funcționarea Starshield, varianta militară a rețelei de internet prin satelit Starlink. Potrivit informațiilor apărute în presă, decizia de limitare a vitezei conexiunii ar fi provenit de la Casa Albă, acuzație respinsă însă de Donald Trump, care a negat orice implicare a administrației americane.

Obiectivul Europei nu este acela de a întrerupe parteneriatul cu NASA, ci de a dobândi capacitatea de a-și trimite singură astronauții în spațiu, intrând astfel în clubul select al puterilor spațiale alături de Statele Unite, Rusia și China. În prezent, Agenția Spațială Europeană dispune de un corp de 11 astronauți, iar patru dintre aceștia urmează să ajungă pe Stația Spațială Internațională (ISS) în anul 2027, prin intermediul misiunilor operate de NASA. Până în 2022, transportul astronauților europeni către stația orbitală s-a realizat exclusiv cu ajutorul NASA și al rachetelor rusești.

Aceasta nu este prima tentativă a Europei de a avea propria navetă. Ultimul demers de acest tip a fost proiectul Hermes, un vehicul spațial conceput după modelul navetelor americane, dar care a fost abandonat în 1992, încă din faza de dezvoltare, din cauza costurilor scăpate de sub control. Dincolo de vulnerabilitățile de securitate, liderii ESA atrag atenția că actualul model de colaborare direcționează sume uriașe din bugetele europene către economia americană.

„Sunt finanțate astfel companiile din SUA, în locul propriilor noastre companii. Companiile americane mai puternice le-ar slăbi pe ale noastre, deoarece acestea ar fi împinse în afara pieței”, a explicat șeful ESA.

Josef Aschbacher a evidențiat și impactul pozitiv pe care industria spațială îl are asupra vieții de zi cu zi, amintind că inovațiile dezvoltate pentru misiunile cosmice au dus la apariția unor produse utilizate pe scară largă, precum spuma cu memorie, lentilele rezistente la zgârieturi, echipamentele avansate de imagistică medicală și uneltele electrice fără fir. Totodată, directorul ESA a confirmat că a inițiat deja discuții de cooperare cu Japonia și Emiratele Arabe Unite.

Urgența acestui program este accentuată și de tensiunile militare tot mai mari din jurul orbitei terestre. Pe 23 noiembrie, guvernul de la Berlin a anunțat că analizează cu maximă seriozitate informațiile conform cărora Rusia ar intenționa să lanseze în spațiu, până la finalul acestui an, un satelit dotat cu o armă nucleară. Datele, publicate inițial de presa germană, se bazează pe rapoarte ale serviciilor occidentale de informații, însă Moscova a negat vehement aceste scenarii, susținând că programul său spațial are un caracter exclusiv pașnic.

O eventuală plasare a unui arsenal nuclear pe orbita Pământului ar reprezenta o încălcare flagrantă a Tratatului privind spațiul cosmic din 1967, document semnat inclusiv de Rusia. Acest acord internațional reglementează explorarea pașnică a spațiului și interzice categoric instalarea pe orbită a armelor nucleare sau a oricăror alte arme de distrugere în masă.