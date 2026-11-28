Tensiunile militare din Orientul Mijlociu iau amploare, după ce coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat sâmbătă că sistemele sale de apărare au interceptat și distrus o rachetă de croazieră îndreptată spre capitala Riad. Potrivit informațiilor transmise de agenția AFP, proiectilul a fost lansat de rebelii houthi din Yemen, grupare care, la rândul său, a acuzat forțele saudite de declanșarea unor bombardamente intense asupra capitalei yemenite Sanaa, aflată sub controlul insurgenților.

Reprezentanții coaliției militare au confirmat incidentul printr-un comunicat oficial, subliniind eficiența sistemelor de protecție aeriană în fața atacurilor venite dinspre teritoriul yemenit.

„Forţele de apărare antiaeriană au interceptat şi distrus o rachetă de croazieră lansată de miliţia teroristă houthi în direcţia regiunii Riad”, a declarat purtătorul de cuvânt al coaliţiei, Turki al-Malki.

Ca reacție, canalele media controlate de rebelii houthi au raportat o serie de lovituri aeriene atribuite Arabiei Saudite asupra orașului Sanaa. În urma acestor atacuri, 13 persoane au fost rănite, iar opt locuințe și trei spații comerciale din cartierul rezidențial Bir Abu Shamlah au suferit avarii semnificative.

Aceleași surse locale au precizat că alți doi civili au fost răniți de „focul inamic saudit” în regiunea nordică Hattab. De asemenea, infrastructura energetică a fost afectată în sud-vestul țării, unde o centrală electrică a fost avariată în urma a trei raiduri aeriene ce au vizat orașul portuar Mocha.

Aceste schimburi de focuri reciproce au devenit aproape zilnice, pe fondul reizbucnirii ostilităților din ultimele luni. Conflictul opune mișcarea rebelilor houthi, o grupare susținută de Iran care controlează de aproximativ un deceniu o mare parte din teritoriul Yemenului, și guvernul yemenit recunoscut pe plan internațional, care beneficiază de sprijinul militar și politic al Riadului.