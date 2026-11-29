Ucraina este pregătită să accepte un armistițiu cu Rusia pe actuala linie a frontului, ca prim pas pentru deschiderea negocierilor diplomatice cu Moscova. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat postului de televiziune Al Jazeera, citat de publicația The Kyiv Independent.

Liderul de la Kiev a recunoscut că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu intenționează să își retragă trupele de pe teritoriul ucrainean. Chiar dacă înghețarea conflictului pe aliniamentele actuale ar însemna un „compromis foarte mare” pentru țara sa, Zelenski a subliniat că partea ucraineană este dispusă să facă acest pas în favoarea diplomației.

„Suntem pregătiţi pentru astfel de paşi, să rămânem pe poziţiile actuale şi să ne oprim acolo unde ne aflăm. Propunem un armistiţiu la linia de contact”, a declarat Volodimir Zelenski în cadrul interviului pentru Al Jazeera.

Poziția exprimată de președintele ucrainean vine la doar câteva săptămâni după ce tratativele de pace desfășurate la Abu Dhabi, sub coordonarea Statelor Unite, s-au încheiat fără un acord concret între părți. Ulterior acelui episod, Vladimir Putin a respins ideea unui armistițiu care să protejeze infrastructura energetică și transportul maritim pe Marea Neagră. Decizia Moscovei a survenit după atacurile forțelor ucrainene din 17 și 19 noiembrie, operațiuni în urma cărora o secțiune a Podului Crimeei a fost distrusă.

În paralel, Federația Rusă continuă să condiționeze discuțiile de cedarea unor teritorii din regiunea ocupată Donbas, o pretenție considerată inacceptabilă de autoritățile de la Kiev. De cealaltă parte, Uniunea Europeană susține că încetarea focului trebuie să fie o condiție prealabilă obligatorie înainte ca orice solicitare a Kremlinului să fie luată în discuție.

La Kiev și în capitalele europene există tot mai multe temeri că administrația de la Washington s-ar putea apropia de pozițiile Moscovei. Aceste îngrijorări s-au amplificat după ce Jared Kushner, ginerele și trimisul președintelui american Donald Trump, a făcut declarații elogioase la adresa lui Vladimir Putin și a reluat o serie de argumente controversate ale Rusiei, într-un interviu acordat publicației Politico pe 25 noiembrie.

În acest context tensionat, Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că, pe durata mandatului său, Donald Trump va identifica o soluție pentru încheierea războiului „fără ca Ucraina să fie singura care trebuie să plătească pentru asta”.

În ultimii doi ani de război, configurația frontului a suferit modificări minime, linia de contact traversând regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, alături de sectoare din Sumi, Dnipropetrovsk și Harkov. Totuși, armata ucraineană a bifat o serie de reușite tactice în ultimele luni, în special prin Operațiunea Vivaldi, o ofensivă desfășurată în etape pentru eliberarea nordului regiunii Donețk. Potrivit lui Zelenski, în această toamnă, forțele Kievului au reușit să elibereze mai mult teritoriu decât a putut ocupa armata rusă. Datele prezentate în luna octombrie de comandantul corpului de armată, generalul de brigadă Andrii Biletskyi, arată că Operațiunea Vivaldi a dus la eliberarea a 16 localități și a unei suprafețe de 277 de kilometri pătrați.

În lipsa unor câștiguri teritoriale majore pe câmpul de luptă, Rusia și-a intensificat în acest an bombardamentele asupra infrastructurii economice ucrainene, vizând cu precădere porturile, fabricile și depozitele. Odată cu apropierea sezonului rece, strategia Moscovei se concentrează tot mai mult pe decuplarea unor mari centre urbane, precum Kiev și Odesa, de la rețeaua națională de energie electrică.