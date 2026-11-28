Autoritățile de la Kiev au decis să înăsprească controlul asupra informațiilor care ajung în spațiul public, pe fondul intensificării atacurilor aeriene lansate de Moscova. Ucraina va restrânge semnificativ posibilitatea ca instituțiile mass-media să mai publice detalii despre impactul loviturilor rusești asupra infrastructurilor critice, într-un moment în care armata rusă își accentuează bombardamentele odată cu apropierea sezonului rece, relatează agenția AFP.

Un decret oficial, publicat sâmbătă de președintele Volodimir Zelenski, ordonă executivului de la Kiev să "ia măsuri urgente pentru a interzice mass-media să acopere informaţii despre consecinţele distrugerilor şi despre calendarul restaurării infrastructurilor critice". Documentul arată că aceste restricții au fost propuse inițial luna trecută, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de securitate.

De asemenea, noua reglementare semnată de liderul ucrainean va împiedica în mod direct publicarea oricăror informații referitoare la construcția și starea actuală a "structurilor de protecție" ridicate în jurul siturilor strategice de pe teritoriul țării. De la declanșarea invaziei ruse în februarie 2022, ambele state implicate în conflict au instituit diverse forme de cenzură militară. Kievul a solicitat constant jurnaliștilor să evite difuzarea datelor despre pagube și amplasamentul exact al loviturilor, argumentând că aceste rapoarte pot ajuta armata rusă să își calibreze și să își țintească mult mai precis atacurile viitoare.

Deși decretul prezidențial stabilește interdicții clare, textul oficial nu detaliază mecanismele concrete prin care vor fi aplicate aceste măsuri. Un consilier al președinției ucrainene, Dmitro Litvin, a recunoscut deschis că punerea în practică a deciziei va fi "complicată pentru că o parte importantă a acestor postări provin de pe canale Telegram anonime".

Restricții similare privind fluxul informațional funcționează deja și în Federația Rusă, unde legislația interzice calificarea ofensivei militare din Ucraina drept "invazie". Mai mult, săptămâna trecută, deputații ruși au înaintat proiecte de lege menite "să interzică reportajele independente sau neautorizate despre consecinţele loviturilor ucrainene", potrivit analizelor realizate de Institutul de Studii a Războiului (ISW).

Această decizie a administrației Zelenski vine într-un context critic pentru securitatea energetică a țării. Odată cu apropierea iernii, Rusia și-a multiplicat atacurile cu rachete și drone asupra rețelei de energie din Ucraina și asupra altor obiective esențiale, printre care se numără și poduri din capitala Kiev. Bombardamentele recente au provocat deja întreruperi majore în aprovizionarea populației cu energie termică, apă și electricitate, iar ucrainenii se tem că iarna care urmează va fi cea mai dificilă din cei aproape cinci ani de război.