Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Vineri, 12 septembrie, la ora 12:00, canalul YouTube „Hai România" difuzează un nou episod "Contrapunct". Dan Andronic, față în față cu Victor Ciutacu pentru o discuție directă despre presă și televiziune, despre „vedete" și „profeți", despre cum se construiește agenda și cine influențează agenda publică în 2025.

Al doilea episod care pleacă de la cariera de vedetă TV a lui Victor Ciutacu. De la Antena 2 la România TV. Dialogul atinge teme sensibile pentru industrie: tensiunea dintre notorietate și credibilitate, presiunea ratingului, tentația clickbaitului, dar și rolul algoritmilor care mută atenția din studiourile clasice spre platforme online.

Invitații compară televiziunea liniară cu universul digital, discută cum se formează „vedetele” de platou și de ce apar „profeții” opiniilor, capabili să polarizeze publicul în câteva fraze. Se vorbește și despre standarde editoriale, moderare responsabilă și granița dintre divertisment și jurnalism. Printre subiectele anunțate se află: diferența dintre jurnalismul de teren și talk‑show, raportul dintre breaking‑news și verificarea informațiilor, cum se transformă rolul moderatorului, ce se întâmplă cu „profețiile” spectaculoase care nu se confirmă și cum se reconstruiește încrederea.

Se discută și despre responsabilitatea publicului. Episodul include un segment de întrebări din comentariile urmăritorilor, deschis chiar dinaintea difuzării. Scopul declarat: să pună pe masă dilemele unei profesii care trece prin schimbări rapide, dar rămâne esențială pentru funcționarea democratică a societății. Fără promisiuni salvatoare, dar cu experiență în spate, Andronic și Ciutacu propun un exercițiu de luciditate asupra mecanismelor media.