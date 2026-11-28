Câteva cuvinte rostite de Vladimir Putin la Shenzhen, după întâlnirea în trei cu Donald Trump și Xi Jinping, au schimbat tonul dezbaterii europene. Liderul de la Kremlin le-a transmis europenilor să vină la Moscova și să-și clarifice poziția despre securitatea continentului după război. Abia apoi, a spus el, se va putea decide ceva. Era vizibil mulțumit: tocmai fusese numit „prieten” de președintele american, iar acum își permitea să le dea întâlnire europenilor, pe terenul lui.

Cu doar un an în urmă, o asemenea invitație ar fi fost respinsă imediat ca provocare. Vorbim despre un om pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis mandat de arestare pentru crime de război. Între timp, Europa a obosit să fie ținută pe hol în timp ce americanii și rușii îi negociază viitorul. Iar cu asta s-a schimbat și calculul.

Semnalele s-au adunat în câteva zile. Președintele finlandez Alexander Stubb, care vorbise deja la telefon cu Putin la sfârșitul lui octombrie, împreună cu premierul norvegian, le-a cerut colegilor să renunțe la reticențe. El a propus o discuție deschisă despre relația Rusiei cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și cu Uniunea Europeană. Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat la Berlin că Europa e gata să negocieze cu Rusia. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a mers și mai departe: refuzul unei invitații la Moscova ar transmite, în opinia lui, un semnal greșit. Parisul a reamintit că Franța nu a rupt niciodată complet legătura cu Kremlinul, aluzie la inițiativele solitare ale lui Emmanuel Macron.

Totul se întâmplă chiar înaintea Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, din 26–27 noiembrie, unde cele 27 de state discută finanțarea Ucrainei pe anul viitor. Coincidența are greutate: Europa vrea să arate că nu e doar casierul războiului, ci și un actor al păcii.

Să nu ne amăgim totuși. Nimeni la Paris, Londra sau Varșovia nu crede că dialogul cu Moscova va aduce pacea curând. Strategia Kremlinului nu s-a schimbat în patru ani: distrugerea Ucrainei ca stat viabil. Acum, Putin mizează pe iarnă și lovește sistematic infrastructura energetică ca să înghețe populația și să-i rupă rezistența. Mai ales, așteaptă alegerile din 2027 din Franța, Germania, Polonia, Italia și Grecia. Cea mai mare speranță a lui are un nume: Marine Le Pen, care a promis că va opri sprijinul pentru Kiev. Pentru Moscova, timpul e o armă, iar orice negociere care se lungește e un câștig.

Atunci de ce acceptă europenii să se așeze la masă? Pentru că alternativa e mai rea. Dacă Europa nu vorbește, alții vor vorbi în locul ei.

Aici e miezul problemei, iar Putin l-a pus singur pe masă. În discuțiile cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, el a revenit mereu la aceeași obsesie: NATO trebuie împinsă înapoi la granițele din 1997, fără niciun soldat aliat în statele din vecinătatea Rusiei. Cu alte cuvinte, Putin nu negociază Ucraina. Negociază Europa.

Pentru un cititor român, fraza ar trebui să sune ca o sirenă. Granițele NATO din 1997 înseamnă o Alianță fără România, Bulgaria, statele baltice, Slovacia și Slovenia, toate intrate în 2004. Înseamnă baza de la Mihail Kogălniceanu fără trupe aliate, Deveselu fără scutul antirachetă, Cincu fără brigada multinațională. Practic, cererea Moscovei din decembrie 2021, când Kremlinul trimitea Occidentului proiecte de tratat sub formă de ultimatum, revine acum pe ușa din spate a negocierilor de pace.

Cei care am trăit din interior anii '90, când se discuta extinderea Alianței și când Actul Fondator NATO–Rusia din 1997 era prezentat la Washington ca o garanție de liniște, știm cât de fragile sunt asemenea compromisuri. Rusia a semnat atunci un document de cooperare. Treizeci de ani mai târziu, cere ca acel document să devină frontieră.

De aceea au dreptate cei care spun că soarta Ucrainei nu poate fi separată de securitatea Europei și că Europa nu trebuie să lase America să vorbească în numele ei cu orice preț. Problema nu e un armistițiu pe linia frontului. E ordinea de securitate a continentului pentru următoarea generație.

Mediatorul american nu a ajutat. La runda de negocieri ruso-ucrainene de la Abu Dhabi, din 11 noiembrie, Jared Kushner i-a ironizat pe europeni pentru că nu sunt în stare să desemneze o singură voce care să vorbească în numele lor. A fost o înțepătură, dar una care a nimerit.

Mai grav, ginerele lui Trump a pretins apoi că Rusia s-ar fi împăcat cu ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina „inspirate” de Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, clauza de apărare reciprocă. Moscova l-a dezmințit chiar în aceeași zi: adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat că orice soluție „creativă” de acest fel e inacceptabilă. Volodimir Zelenski, sătul de promisiuni încălcate, a cerut angajamente scrise, nu vorbe.

Europenii au primit propunerea cu nedumerire. Mulți și-au amintit de o vorbă atribuită lui Zbigniew Brzezinski: nu poți fi pe jumătate în NATO, la fel cum nu poți fi pe jumătate însărcinată. Ori ai Articolul 5, ori nu-l ai. O garanție „aproape de Articolul 5” e o garanție pe care adversarul o va testa exact în acel „aproape”. Am văzut deja ce înseamnă asta: memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Ucraina renunța la arsenalul nuclear în schimbul unor asigurări de securitate, a ajuns maculatură în 2014.

Mentalitatea de tranzacție imobiliară, în care fiecare principiu are un preț și orice se poate împărți la doi, funcționează în Manhattan. În Europa de Est, unde istoria se scrie cu tancuri, garanțiile pe jumătate se plătesc cu teritorii întregi.

Cea mai interesantă declarație a acestor zile vine tot de la Merz. La Berlin, cancelarul german a recunoscut că a fost o greșeală să nu se urmeze propunerea americană de la summitul NATO de la București, din 2008, de a primi Ucraina în Alianță. Dacă Ucraina ar fi devenit atunci membră, a spus el, războiul ar fi putut fi probabil evitat.

E o recunoaștere tardivă, dar meritorie, cu o omisiune notabilă: chiar Germania și Franța au blocat atunci aderarea Ucrainei și a Georgiei. Compromisul de la București, cu formula vagă că cele două țări „vor deveni membre” fără un calendar, a fost cel mai rău rezultat posibil. Moscova a înțeles că ușa e deschisă, dar nimeni nu o păzește. Patru luni mai târziu, tancurile rusești intrau în Georgia. Șase ani mai târziu, în Crimeea.

Macron a readus acum deschis în discuție aderarea completă a Ucrainei la NATO, iar argumentul câștigă teren. Ucraina are astăzi una dintre cele mai experimentate armate din Europa, călită într-un război de uzură cu drone, artilerie și rachete. Mai bine în interiorul Alianței decât în afara ei, unde ar putea deveni oricând imprevizibilă sau ar putea fi atrasă de alte aranjamente.

La Berlin, pe 19 noiembrie, europenii au convenit să trimită la negocieri consilieri din Franța, Germania, Regatul Unit, Italia și Polonia, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene și ai NATO. Formula pare greoaie, chiar ridicolă pentru un negociator ca Kushner. Dar are o logică: o Europă care apare unită în fața Moscovei, așa cum a apărut în fața lui Trump după întâlnirea din Alaska din vara lui 2025, poate schimba raportul de forțe.

Pentru București, lista ar trebui să fie un motiv serios de îngrijorare. România, al doilea pilon al flancului estic după Polonia, stat de frontieră cu Ucraina, cu Marea Neagră în centrul preocupărilor de securitate și cu cea mai lungă graniță a Alianței cu zona de război, lipsește din grupul care va discuta chiar arhitectura de securitate a regiunii. Dacă cererea rusă privind granițele din 1997 ajunge vreodată pe masă, România va fi subiect al negocierii, nu participant. Diplomația noastră ar avea datoria să explice de ce s-a ajuns aici și ce face ca vocea Mării Negre să fie auzită, măcar prin Varșovia, măcar prin Bruxelles.

Miercuri, 25 noiembrie, la Mar-a-Lago, Mark Rutte i-a lăudat din nou lui Trump strategia de „testare” a lui Putin. Cu două zile mai devreme, la Berlin, folosise un alt registru: societățile democratice, libere și deschise sunt cea mai mare forță a Occidentului, nu slăbiciunea lui, iar NATO a fost creată tocmai ca să le apere. Mesajul părea adresat deopotrivă Kremlinului și unei Case Albe care pare preocupată mai degrabă de confortul liderului rus.

Asta e dilema Europei în această iarnă. Trebuie să vorbească cu Putin fără să-i ofere victoria simbolică pe care o caută. Trebuie să rămână alături de America fără să-i lase mână liberă să negocieze în numele continentului. Și trebuie să-și definească o viziune proprie de securitate înainte ca alții să i-o impună.

Invitația de la Moscova nu e o ofertă de pace. E un test: dacă Europa se prezintă divizată, Putin va negocia separat cu fiecare capitală, cum a făcut mereu. Dacă se prezintă unită și cu linii roșii clare, printre care prezența aliată pe flancul estic, care nu e negociabilă, atunci dialogul poate deveni, pentru prima dată în acest război, un instrument al Europei, nu al Kremlinului.