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Cancelarul german Friedrich Merz, apel către Donald Trump înaintea summitului din China: Vă rog, fără surprize în discuțiile cu Vladimir Putin

Cancelarul german Friedrich Merz, apel către Donald Trump înaintea summitului din China: Vă rog, fără surprize în discuțiile cu Vladimir PutinFriedrich Merz, la Conferința de Securitate de la Munchen. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Cancelarul german Friedrich Merz a lansat vineri un apel direct către președintele american Donald Trump, solicitându-i liderului de la Casa Albă să evite orice ”surprize” în cadrul întrevederii pe care o va avea săptămâna viitoare, în China, cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, informează agenția AFP.

Cancelarul german Friedrich Merz, apel către Donald Trump înaintea summitului din China: Vă rog, fără surprize în discuțiile cu Vladimir Putin

Declarațiile șefului executivului de la Berlin au fost făcute în fața presei, în marja reuniunii Comunității Politice Europene (CPE), eveniment ce este găzduit de capitala Irlandei, Dublin. Oficialul german a subliniat necesitatea unei poziții comune a Occidentului în raport cu Moscova și a cerut menținerea solidarității transatlantice.

”Vreau să reiterez foarte clar mesajul nostru adresat Statelor Unite: vă rog, fără surprize”, le-a declarat unor jurnalişti, în marja unui summit al Comunităţii Politice Europene (CPE), la Dublin, cancelarul Friedrich Merz.

Trump

Trump. Sursa foto: Captură video

Apel la unitate în sprijinul acordat Ucrainei

În continuarea intervenției sale, cancelarul Germaniei a insistat asupra faptului că Statele Unite trebuie să rămână un partener de încredere pentru statele europene și pentru Kiev, astfel încât eforturile diplomatice să ducă la o soluție durabilă pentru conflictul din regiune.

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”Rămâneţi în echipa Europei şi în echipa Ucrainei şi să lucrăm împreună la o adevărată pace în Ucraina”, a fost mesajul pe care l-a transmis, azi, cancelarul german.

Reuniune trilaterală la cel mai înalt nivel în Shenzhen

Mesajul transmis de șeful Guvernului de la Berlin către liderul american vine cu doar câteva zile înainte de debutul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Evenimentul se va desfășura în orașul Shenzhen, în sudul Chinei, iar pe agenda discuțiilor din marja acestui forum este programată o reuniune trilaterală la care urmează să participe liderul de la Casa Albă, Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping și liderul rus Vladimir Putin.

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