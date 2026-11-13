Republica Moldova. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, ar putea fi primul pe lista persoanelor sancționate de Republica Moldova pentru implicarea în încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. Asociația Promo-LEX cere Guvernului de la Chișinău să îi interzică accesul în țară și să îi blocheze fondurile.

Organizația solicită măsuri similare și împotriva altor reprezentanți ai structurilor separatiste acuzați de tortură și detenții arbitrare. Apelul vine după ce autoritățile au anunțat că lui Krasnoselski i-ar fi interzis să părăsească Republica Moldova, măsură pe care Promo-LEX o consideră lipsită de temei legal.

Într-un apel lansat vineri, 13 noiembrie, Promo-LEX îi solicită premierului Vasile Tofan să convoace, în cel mult 30 de zile, Consiliul interinstituțional de supervizare. Scopul este aprobarea unor măsuri restrictive împotriva persoanelor din structurile de la Tiraspol responsabile de abuzuri.

Organizația cere, în același timp, Guvernului să renunțe la măsura privind interdicția de a părăsi țara, anunțată pe 5 noiembrie în cazul lui Vadim Krasnoselski. În schimb, asociația propune aplicarea unor sancțiuni prevăzute de lege. Și anume interdicția de intrare în Republica Moldova și blocarea fondurilor și a resurselor economice.

Potrivit Promo-LEX, autoritățile au deja la dispoziție instrumentele juridice necesare pentru a sancționa persoanele implicate în încălcări grave ale drepturilor omului. Cu toate acestea, Guvernul nu le-a folosit până acum din proprie inițiativă. Avocatul și expertul asociat al organizației, Vadim Vieru, critică modul în care autoritățile au ales să reacționeze în cazul liderului separatist. El susține că măsura anunțată nu are o bază legală clară.

„Oamenii închiși la Tiraspol pentru o postare sau pentru un drapel știu cine i-a condamnat. Cei care decid aceste persecuții trec în continuare pe malul drept și pleacă în străinătate prin aeroportul din Chișinău. După decorarea de la Kremlin, Guvernul a vrut un răspuns individual și a anunțat o măsură pe care legea nu o cunoaște”, a declarat Vadim Vieru.

Promo-LEX explică faptul că interdicția de a părăsi țara poate fi impusă doar în baza unui act emis de procuror sau de judecător. În cazul lui Krasnoselski, autoritățile nu au comunicat că ar exista o cauză penală care să justifice o asemenea restricție.

Din decembrie 2023, Republica Moldova are posibilitatea să aplice restricții de intrare și ședere pentru cetățenii străini. Legislația permite și blocarea fondurilor sau a altor resurse economice ale persoanelor vizate.

În cazul cetățenilor Republicii Moldova există însă o limitare constituțională. Dreptul acestora de a reveni în țară este garantat, astfel că interdicția de intrare nu poate fi aplicată în aceleași condiții. Din acest motiv, Promo-LEX propune modificări legislative care să permită extinderea măsurilor financiare împotriva persoanelor responsabile de abuzuri. Organizația atrage atenția că mecanismul de sancționare nu a fost utilizat până acum de autoritățile moldovenești pentru a viza, din proprie inițiativă, persoane implicate în încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană.

Datele prezentate de asociație arată că, între decembrie 2023 și septembrie 2026, Consiliul interinstituțional de supervizare a adoptat 55 de decizii. Toate au vizat aplicarea unor sancțiuni stabilite anterior de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau de state străine.

La sfârșitul anului trecut, lista națională cuprindea peste 3.900 de persoane fizice și aproximativ 1.600 de persoane juridice supuse măsurilor restrictive.

Promo-LEX susține că există deja suficiente documente și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului care pot servi drept bază pentru sancționarea unor reprezentanți ai administrației separatiste.

Între 2004 și mai 2026, CtEDO a examinat 65 de cauze care au vizat reclamanți din regiunea transnistreană. În 26 dintre acestea, instanța a constatat încălcarea dreptului la libertate. Alte 21 de dosare au vizat încălcarea interdicției torturii și a tratamentelor inumane sau degradante.

Printre persoanele menționate de Promo-LEX se numără și Vadim Krasnoselski. Organizația invocă fapte din perioada în care acesta ocupa funcția de așa-numit ministru de Interne al administrației de la Tiraspol. Potrivit asociației, Krasnoselski ar fi fost implicat în refuzul transferării unui deținut bolnav într-un spital civil. Cazul a ajuns ulterior în fața CtEDO.

Un alt episod datează din 2022. Atunci, Krasnoselski a semnat modificări la așa-numitul Cod penal din regiune. Acestea au introdus pedepse de până la opt ani de închisoare pentru persoanele care sesizează instanțe constituționale sau internaționale.

Situația din penitenciarele controlate de administrația de la Tiraspol rămâne, de asemenea, o preocupare. La începutul anului 2026, în locurile de detenție din regiune se aflau 1.325 de persoane. În perioada 2016–2022 au fost înregistrate 66 de decese în închisori, potrivit datelor prezentate de Promo-LEX.

Pe baza hotărârilor CtEDO și a altor documente, organizația a identificat deja 17 persoane care ar putea întruni condițiile pentru aplicarea unor sancțiuni.

Pe lângă convocarea Consiliului interinstituțional de supervizare, Promo-LEX cere Ministerului Justiției să elaboreze, în cel mult 60 de zile, modificările legislative necesare pentru extinderea sancțiunilor financiare.

Procuratura Generală este îndemnată să examineze posibilitatea inițierii urmăririi penale în legătură cu abuzurile documentate în regiunea transnistreană.

Organizația vrea ca primele măsuri să fie adoptate până la 13 decembrie. La Tiraspol sunt programate în acea zi așa-numitele alegeri prezidențiale, organizate de administrația separatistă.