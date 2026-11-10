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Negocierile de pace de la Abu Dhabi, primele semnale pozitive. Ce au anunțat Zelenski și Marco Rubio

Negocierile de pace de la Abu Dhabi, primele semnale pozitive. Ce au anunțat Zelenski și Marco RubioNegocieri Abu Dhabi. Sursa foto: Captură video/x.com
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Din cuprinsul articolului

Primele discuții trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, organizate marți la Abu Dhabi, s-au încheiat după aproximativ patru ore, cu mesaje pozitive din partea participanților. Secretarul de stat american Marco Rubio a descris întâlnirea drept „foarte productivă”, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre discuții „constructive și destul de substanțiale”.

Negocierile urmează să fie reluate miercuri, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de AFP și France24.

Marco Rubio: „Discuții foarte productive”

La scurt timp după încheierea primei runde de negocieri, secretarul de stat american Marco Rubio a apreciat rezultatele discuțiilor, dar a atras atenția că mai există numeroase aspecte care trebuie soluționate.

Oficialul american a vorbit și despre necesitatea implicării partenerilor europeni în procesul diplomatic, având în vedere rolul acestora în stabilirea unei soluții durabile pentru conflictul din Ucraina.

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„Considerăm că acest format trilateral ar trebui să îi includă, în cele din urmă, și pe partenerii noștri europeni la masa negocierilor, deoarece aceștia joacă un rol esențial în soluționarea pe termen lung a acestei probleme”, a declarat Marco Rubio la summitul G7 de la Paris, după prima zi de discuții din Emiratele Arabe Unite.

Sursa foto: Facebook/Vasile Tofan

Zelenski a prezentat temele discutate la Abu Dhabi

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit detalii despre subiectele abordate de delegația ucraineană în timpul primei întâlniri trilaterale. Acesta a transmis că negocierile au vizat atât măsurile umanitare, cât și garanțiile de securitate necesare pentru Ucraina după încheierea războiului.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Kiev a menționat eliberarea prizonierilor printre prioritățile discutate de negociatori.

„Am primit un raport din partea echipei noastre de negociatori. (…) Întâlnirea trilaterală a fost constructivă și destul de substanțială. Au avut timp să discute despre necesitatea și parametrii posibili ai măsurilor umanitare. Eliberarea prizonierilor este o prioritate. Au discutat în detaliu despre conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina și despre bazele necesare pentru a asigura funcționarea acestor garanții pe termen lung. Sunt necesare instrumente concrete pentru a împiedica orice recidivă a războiului. S-a abordat, de asemenea, necesitatea unor măsuri de dezescaladare. (…) Principalul obiectiv este să aducem cu adevărat pacea mai aproape”, a transmis Volodimir Zelenski.

SUA și Europa analizează o nouă arhitectură de securitate

În paralel cu negocierile privind situația Ucrainei, reprezentanții Statelor Unite și cei europeni au convenit să analizeze o nouă arhitectură de securitate pentru continent.

Discuțiile vizează stabilirea unor garanții pentru Ucraina după încheierea războiului și identificarea unor mecanisme care să reducă riscul izbucnirii unor noi conflicte în regiune.

Informația apare în două declarații aproape identice, transmise de emisarul american Steve Witkoff și de Consiliul European. Potrivit acestora, Ucraina și partenerii săi europeni au convenit cu Statele Unite că este „esențial” să fie abordate „preocupările de securitate postbelice” și să fie redus „riscul de conflict” în regiune.

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