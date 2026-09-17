Analiza recentă a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) scoate la iveală o strategie complexă a rebelilor Houthi în Yemen. Aceștia combină eforturile diplomatice menite să țină SUA departe de conflict, cu o ofensivă militară agresivă împotriva Arabiei Saudite și consolidarea controlului maritim în puncte cheie. Un calcul abil.

Gruparea Houthi încearcă să prevină implicarea Washingtonului într-o coaliție multinațională sau inițierea unei campanii aeriene majore, mizând pe confruntarea unui singur adversar: Arabia Saudită.

Reprezentanți Houthi, inclusiv purtătorul de cuvânt Mohammad Abdulsalam, s-au întâlnit cu oficiali americani la Muscat, dând asigurări că nu intenționează să atace navele americane și că respectă încetarea focului stabilită în mai 2025.

Președintele Donald Trump a confirmat că gruparea a contactat partea americană pentru a clarifica faptul că nu dorește un conflict direct, caracterizând războiul din Yemen drept unul „limitat și conținut”.

În ciuda asigurărilor pacifiste oferite Washingtonului, acțiunile din teren indică o pregătire pe termen lung pentru dominarea rutelor comerciale.

Între 9 și 11 septembrie, forțele Houthi au capturat ultimele porturi controlate de guvernul yemenit la Marea Roșie, precum și insulele strategice Hanish și Perim. Acest control transformă gruparea în singura autoritate de facto de pe coasta yemenită a Mării Roșii.

Chiar dacă momentan permit tranzitul comercial, poziționarea le oferă capacitatea de a perturba traficul prin Strâmtoarea Bab al Mandeb în orice moment.

În timp ce caută neutralitatea americană, rebelii Houthi vizează ținte economice și militare saudite pentru a forța Riadul să ridice blocada și să cedeze politic. Pe 16 septembrie, gruparea a revendicat atacuri cu rachete balistice și drone asupra rafinăriei Aramco din Yanbu și a bazei aeriene King Khalid din Khamis Mushait, folosită frecvent pentru raiduri în Yemen.

O dronă Houthi a fost interceptată de apărarea saudită în apropierea spațiului aerian din Mecca. Riadul a catalogat incidentul drept o încălcare a unei „linii roșii”.

Totuși, analiștii ISW notează că este extrem de improbabil ca Mecca să fi fost ținta reală, deoarece un astfel de atac ar atrage condamnarea întregii lumi islamice. Cel mai probabil, drona se îndrepta spre ținte industriale din Jeddah, Taif sau Yanbu.