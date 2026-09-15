Curtea de Conturi a identificat, în urma unui audit desfășurat la Casa Națională de Pensii Publice între 18 august 2025 și 27 februarie 2026, suspiciuni privind calcularea unor punctaje mai mici decât cele cuvenite pentru peste 2,2 milioane de beneficiari la recalcularea pensiilor. Raportul indică și plăți de pensii continuate după deces, drepturi acordate necuvenit unor beneficiari de pensii de urmaș, precum și nereguli legate de sporuri, facilități fiscale și cheltuieli de personal.

Auditorii au constatat „deficiențe cu influențe semnificative și generalizate” în situațiile financiare ale CNPP. Una dintre principalele probleme semnalate vizează recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 360/2023. Potrivit raportului, sistemul informatic utilizat pentru recalculare nu ar fi funcționat în toți parametrii necesari, iar în unele situații au fost preluate punctaje diferite de cele care ar fi trebuit acordate.

Curtea de Conturi a identificat 574.060 de cazuri în care ar fi fost acordat un punctaj anual mai mare decât cel prevăzut de lege. În sens invers, pentru 2.211.060 de beneficiari există suspiciuni că punctajul anual stabilit a fost mai mic decât cel cuvenit.

Diferențele au avut efect și asupra cheltuielilor aferente pensiilor pentru limită de vârstă recalculate. Prin extrapolare statistică, auditorii au estimat o supraevaluare a cheltuielilor de peste 71,1 milioane de lei.

În cazul sumelor care ar fi fost subevaluate, estimarea depășește 230,3 milioane de lei. Raportul indică astfel atât situații în care pensionarii ar fi primit mai mult decât prevedea calculul legal, cât și cazuri în care drepturile stabilite ar fi fost mai mici decât cele cuvenite.

Auditul a scos la iveală și cazuri în care plata pensiilor nu a fost oprită imediat după decesul beneficiarilor. În anumite situații, banii au continuat să fie virați timp de mai mult de trei luni consecutive după data decesului. Pentru aceste cazuri nu ar fi fost emise decizii de debit și nici nu ar fi fost operate rețineri la plată.

Curtea de Conturi estimează valoarea acestor plăți la 548.821 de lei. Probleme au fost identificate și în cazul pensiilor de urmaș.

Unele persoane au continuat să încaseze aceste drepturi chiar dacă nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de lege. Printre situațiile constatate se numără beneficiari care realizau venituri pentru care asigurarea era obligatorie sau persoane care nu mai făceau dovada continuării studiilor. Valoarea estimată a acestor plăți necuvenite ajunge la 510.906 lei.

Curtea de Conturi a identificat probleme și în calcularea pensiilor de invaliditate, a celor anticipate și a altor drepturi de pensie.

În unele cazuri, sumele stabilite au fost mai mici decât cele care ar fi trebuit acordate beneficiarilor.

În alte situații, plățile au depășit nivelul prevăzut de lege.

Raportul indică astfel probleme care nu s-au limitat doar la procesul de recalculare a pensiilor pentru limită de vârstă.

Auditul a vizat și cheltuielile de personal din sistemul caselor de pensii. Curtea de Conturi a constatat că au fost plătite sporuri de confidențialitate care nu ar fi fost prevăzute de legislația aplicabilă. Au fost menținute la plată și funcții care, potrivit auditorilor, ar fi trebuit desființate. Pentru funcțiile de șef de birou păstrate în plată, suma estimată este de 119.410 lei.

În cazul sporurilor de confidențialitate considerate acordate nelegal, valoarea estimată ajunge la 140.332 de lei. Raportul indică și acordarea unor facilități fiscale pentru angajați aflați pe funcții care, în opinia auditorilor, nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de aceste facilități.

Impozitul pe venit și contribuțiile sociale care nu ar fi fost reținute sunt estimate la 456.970 de lei.

O altă situație identificată privește majorarea cu 10% a salariului pentru activitatea de control financiar preventiv.

Această majorare a fost aplicată unui salariu de bază care fusese deja crescut cu 15% pentru complexitatea muncii.

Prin extrapolare, Curtea de Conturi estimează că suma achitată necuvenit prin această modalitate ajunge la 332.983 de lei.

Auditul a inclus astfel atât modul de calcul și de plată a pensiilor, cât și cheltuielile aferente personalului din sistem.

Curtea de Conturi a analizat și utilizarea Fondului de rezervă bugetară pentru plata unor drepturi de asigurări sociale. CNPP a primit din această sursă 196 de milioane de lei în 2022.

În 2023, suma a crescut la 657,1 milioane de lei. Un an mai târziu, în 2024, valoarea fondurilor primite a ajuns la 1,6 miliarde de lei.

Auditorii au arătat că solicitarea acestor bani a devenit o practică folosită la finalul exercițiilor financiare. Curtea de Conturi avertizează că un asemenea mecanism poate duce la acoperirea unor cheltuieli recurente din alte surse decât cele prevăzute prin bugetul asigurărilor sociale de stat.

În urma problemelor identificate, Curtea de Conturi a formulat mai multe recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate.

Printre acestea se numără recalcularea drepturilor de pensie în situațiile în care au fost identificate erori, recuperarea banilor plătiți fără temei și îmbunătățirea sistemelor informatice utilizate de CNPP.

Termenul stabilit pentru punerea în aplicare a măsurilor este 31 decembrie 2026.