Pensionarii care folosesc serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice pot consulta în format electronic documentele privind drepturile de pensie, prin secțiunea e-Talon din noul portal CNPP.

Instituția a precizat că documentele sunt disponibile în noul sistem începând cu drepturile aferente lunii de referință august 2026, iar utilizatorii care aveau deja acces la vechiul portal își pot folosi în continuare conturile.

Schimbarea vine după lansarea, la 1 septembrie 2026, a noului portal al Casei Naționale de Pensii Publice. Platforma reunește mai multe servicii destinate pensionarilor și persoanelor asigurate, de la verificarea stagiilor de cotizare și a contribuțiilor până la transmiterea unor cereri online și consultarea talonului de pensie în format electronic.

e-Talonul este documentul electronic de informare privind drepturile de pensie. Acesta poate fi consultat din contul personal al utilizatorului, în secțiunea dedicată din Spațiul Privat Virtual.

Pentru persoanele care au utilizat deja această facilitate în vechiul Portal CNPP, documentul este disponibil automat începând cu drepturile aferente lunii de referință august 2026. Nu este necesară o nouă solicitare doar pentru faptul că portalul CNPP a fost schimbat.

CNPP precizează că, în secțiunea e-Talon, pot fi păstrate pentru vizualizare maximum șase documente. Instituția recomandă utilizatorilor să descarce taloanele și să le păstreze pe propriul dispozitiv, pentru a le putea consulta ulterior.

Pensionarii care nu au optat până acum pentru primirea documentului în format electronic trebuie să își exprime consimțământul în Portalul SPV.

Procedura presupune selectarea opțiunii din secțiunea „E-Talon”. După acordarea consimțământului, se declanșează procesul de generare și transmitere a documentului, care poate fi consultat ulterior în contul personal.

CNPP atrage atenția că documentul nu apare neapărat imediat după activarea opțiunii. Termenul depinde de momentul în care este acordat consimțământul și de timpul necesar procesării datelor.

Dacă opțiunea este activată în prima parte a lunii, până la o dată-limită stabilită în funcție de calendar, e-Talonul poate fi transmis în luna următoare. În cazul în care consimțământul este acordat după această dată, transmiterea poate avea loc în luna următoare celei următoare. CNPP precizează că data-limită poate fi cuprinsă între 5 și 10 ale lunii.

Noul portal al Casei Naționale de Pensii Publice a fost lansat la 1 septembrie 2026 și este destinat să centralizeze într-un singur spațiu informațiile și serviciile din domeniul pensiilor publice și al asigurărilor sociale.

Prin Spațiul Privat Virtual, utilizatorii pot consulta stagiile de cotizare, contribuțiile virate la Pilonul II, decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Portalul include și un instrument de simulare a drepturilor de pensie și a datei la care acestea pot fi solicitate.

Un alt aspect important pentru cei care aveau deja cont este că datele de autentificare de pe vechiul portal au fost migrate. CNPP precizează că utilizatorii existenți se pot conecta în continuare cu aceleași credențiale. Pentru persoanele care își creează acum un cont, două dintre cele trei metode de înregistrare sunt complet digitale, una dintre variante fiind autentificarea prin ROeID.

Noul sistem CNPP este optimizat pentru utilizarea de pe calculator, tabletă și telefon mobil. Instituția susține că platforma a fost concepută pentru a simplifica accesul la servicii și pentru a reduce, acolo unde este posibil, necesitatea deplasărilor la casele teritoriale de pensii.

Pentru pensionarii care preferă documentele electronice, e-Talonul oferă astfel posibilitatea de a păstra și consulta online informațiile privind drepturile de pensie, fără a depinde exclusiv de documentul transmis în format fizic.

La acest moment, informația oficială disponibilă de la CNPP se referă la e-Taloanele aferente drepturilor cu luna de referință august 2026. Pensionarii care aveau deja serviciul activ pe vechiul portal pot consulta documentele în noul sistem, iar cei care nu l-au folosit până acum trebuie să își exprime consimțământul în SPV.

Noul portal CNPP aduce, în același cont, mai multe servicii digitale legate de pensii și contribuții. Pentru utilizatori, una dintre schimbările importante este posibilitatea de a consulta e-Talonul și alte documente fără deplasarea la casa teritorială de pensii