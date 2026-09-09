Fondurile de pensii facultative din România au ajuns la active de peste 9 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026, în creștere cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În luna iulie, contribuțiile virate în fondurile de pensii facultative au totalizat 93 de milioane de lei, iar contribuția medie a fost de 159 de lei. Evoluția reflectă sumele acumulate în sistemul de pensii private facultative, cunoscut sub denumirea de Pilonul III.

La sfârșitul lunii iulie, activele fondurilor de Pilon III depășiseră 9 miliarde de lei. Comparativ cu iulie 2025, valoarea acestora a crescut cu 40%, conform raportului ASF citat de Radio România Actualități.

Pilonul III este sistemul de pensii private facultative, în care participanții pot contribui pentru a obține venituri suplimentare la pensionare. Spre deosebire de Pilonul II, participarea nu este obligatorie.

În iulie, românii au virat în total 93 de milioane de lei către fondurile de pensii facultative. Contribuția medie raportată pentru această lună a fost de 159 de lei.

Sumele acumulate în aceste fonduri sunt investite, iar valoarea activelor poate varia în funcție de evoluția piețelor financiare și a investițiilor realizate de administratori.

Potrivit raportului ASF, 96% dintre investițiile fondurilor de pensii facultative erau realizate în România, majoritatea în lei.

Titlurile de stat reprezentau cea mai mare pondere în structura activelor, urmate de acțiuni și fonduri de investiții.

Pensiile facultative reprezintă o formă de economisire pe termen lung, prin care participanții pot acumula bani suplimentari pentru perioada de după pensionare. Valoarea sumelor disponibile la final depinde de contribuțiile efectuate și de rezultatele investițiilor.

Creșterea activelor raportată de ASF arată că fondurile de Pilon III administrează sume tot mai mari, însă aceasta nu înseamnă automat că fiecare participant va primi o pensie mai mare.