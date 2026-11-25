Republica Moldova. Contingentul Armatei Naționale din Republica Moldova a început pregătirile pentru parada militară organizată la București, pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Militarii moldoveni au participat la primul antrenament comun, desfășurat la poligonul Ghencea, alături de colegii lor din România și de reprezentanții celorlalte state invitate. Parada va avea loc în Piața Arcului de Triumf și va reuni mii de participanți.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, formația Republicii Moldova va fi alcătuită din militari ai Companiei Garda de Onoare și ai Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”. În fruntea contingentului se va afla grupul port-drapel, format din militari ai Gărzii de Onoare. Acesta va fi urmat de detașamentul Brigăzii 2 Infanterie Motorizată. Întreaga formație va fi condusă de căpitanul Petru Grecu.

Participarea Armatei Naționale la parada militară organizată de Ziua Națională a României a devenit o tradiție. Militarii Republicii Moldova sunt invitați să defileze la București începând cu anul 2014.

Și la ediția din 2025, țara noastră a fost reprezentată de un contingent militar. Din acesta au făcut parte militari ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre” și ai Companiei Garda de Onoare.

Prezența militarilor moldoveni la eveniment are loc în cadrul cooperării dintre cele două armate și oferă Republicii Moldova ocazia de a participa alături de partenerii săi la unul dintre cele mai importante evenimente dedicate Zilei Naționale a României.

Parada din acest an se anunță una de amploare. Potrivit Ministerului Apărării Naționale din România, la eveniment vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate. Printre aceștia se vor număra și peste 300 de militari străini, reprezentând 16 state. Pe lângă Republica Moldova, la eveniment vor fi prezente contingente din Franța, Germania, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit, precum și din alte țări partenere.

Defilarea va include și tehnică militară. Organizatorii au anunțat prezentarea a aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave. Acestea vor completa parada terestră și vor aduce în prim-plan capacitățile militare ale statelor participante. Parada militară din 1 decembrie este organizată cu prilejul Zilei Naționale a României. În acest an sunt marcați 108 ani de la Marea Unire din 1918, moment istoric în urma căruia provinciile istorice locuite de români s-au unit într-un singur stat. Evenimentul principal va avea loc în Piața Arcului de Triumf din București, unde vor defila militari români și contingente din statele partenere.

Pregătirile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie vor afecta circulația rutieră din București în zilele de 28 și 30 noiembrie, precum și de Ziua Națională a României. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni seară programul repetițiilor, la care vor participa militari români și străini, dar și efectuarea unor zboruri de antrenament la joasă înălțime în Capitală, Ilfov și Alba Iulia.

Brigada Rutieră București va lua măsuri speciale de circulație în zona Arcului de Triumf, atât în timpul celor două repetiții generale, cât și în ziua desfășurării paradei militare. Potrivit calendarului transmis de Ministerul Apărării Naționale, pregătirile se vor desfășura după următorul program: Joi, 26 noiembrie: antrenament în Complexul de poligoane Ghencea, de la ora 11:00; Sâmbătă, 28 noiembrie: repetiție generală în zona Arcului de Triumf, între orele 09:00 și 16:00;