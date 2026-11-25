Președintele Nicușor Dan a solicitat Curții Constituționale a României (CCR) respingerea unei excepții de neconstituționalitate care vizează agravarea răspunderii penale a adulților care comit abuzuri sexuale asupra copiilor sub 14 ani. Administrația Prezidențială a anunțat miercuri, 25 noiembrie, că șeful statului a transmis un memoriu în care a argumentat necesitatea menținerii unor sancțiuni proporționale cu gravitatea acestor infracțiuni.

Documentul transmis judecătorilor constituționali la 24 noiembrie vizează prevederile articolului 220, alineatul (5), litera e) din Codul penal, în forma introdusă prin Legea nr. 217/2020.

Nicușor Dan a susținut că stabilirea unor pedepse mai severe în cazul făptuitorilor adulți este justificată din punct de vedere constituțional și se încadrează în atribuțiile legiuitorului privind stabilirea politicii penale.

„Preşedintele României a transmis Curţii Constituţionale în data de 24 noiembrie 2026 un memoriu amicus curiae în cadrul examinării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (5) lit. e) din Codul penal, în redactarea introdusă prin Legea nr. 217/2020. Dispoziţiile supuse controlului de constituţionalitate prevăd agravarea răspunderii penale în cazul săvârşirii de către o persoană majoră a infracţiunii de act sexual cu un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani. Prin memoriul transmis, Preşedintele României susţine respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că diferenţierea răspunderii penale în considerarea majoratului făptuitorului are o justificare obiectivă şi raţională, răspunde unui scop legitim de rang constituţional şi se înscrie în marja de apreciere a legiuitorului în materia politicii penale”, a anunțat Administrația Prezidențială într-un comunicat oficial.

În documentul înaintat CCR, șeful statului a invocat atât legislația națională, cât și normele internaționale referitoare la protecția minorilor. Potrivit Administrației Prezidențiale, ”argumentele prezentate au la bază dispoziţiile Constituţiei, jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, standardele europene şi internaţionale privind protecţia copiilor, precum şi repere de drept comparat”.

Președintele a argumentat că statul român are obligația de a asigura, prin legislația penală, măsuri de protecție adecvate vulnerabilității minorilor. Demersul său se referă strict la constituționalitatea prevederilor analizate de CCR, fără a interveni asupra soluționării dosarului de fond.

„Protejarea copiilor împotriva abuzurilor sexuale reprezintă o obligaţie constituţională şi convenţională a statului român. Legislaţia penală trebuie să asigure o protecţie efectivă, adaptată vulnerabilităţii copiilor, prin sancţiuni proporţionale cu gravitatea faptelor. Demersul Preşedintelui României priveşte exclusiv aspectele de constituţionalitate ale normei supuse controlului, cu respectarea deplină a independenţei Curţii Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, fără a antama situaţia de fapt, răspunderea penală a persoanelor implicate sau soluţionarea cauzei de fond”, se arată în comunicat.

Înaintea deciziei CCR, așteptată miercuri, 25 noiembrie, Comunitatea Declic le-a solicitat judecătorilor constituționali să mențină limitele actuale ale pedepselor aplicabile adulților care comit abuzuri sexuale asupra copiilor.

Potrivit organizației, admiterea excepției de neconstituționalitate, susținută în raportul cauzei de judecătorul raportor Cristian Deliorga, ar putea determina reducerea limitelor pedepselor cu închisoarea pentru adulții care comit infracțiunea de act sexual cu un minor sub 14 ani. Astfel, conform reprezentanților Declic, limitele pedepsei ar scădea de la intervalul de 5–12 ani de închisoare la cel de 2–9 ani.

Organizația a avertizat că, în aceste condiții, ar exista posibilitatea pronunțării unor condamnări fără executare efectivă în penitenciar, întrucât pedepsele de până la trei ani de închisoare pot fi suspendate sub supraveghere.

Comunitatea Declic a depus, la rândul său, un memoriu juridic de tip Amicus Curiae în dosarul 1703D/2021. Inițiativa a fost susținută de aproape 1.000 de cetățeni, care au transmis prin e-mail solicitări direct judecătorilor Curții Constituționale.