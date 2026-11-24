Curtea Constituțională a României (CCR) a decis marți, 24 noiembrie 2026, în unanimitate, că profesorii angajați pe perioadă determinată nu pot obține un contract de muncă pe perioadă nedeterminată doar în baza unei note de minimum 7 obținute la un concurs de titularizare susținut în ultimii șase ani. Judecătorii au stabilit că prevederea din vechea Lege a educației care permitea această procedură încalcă principiul egalității în drepturi și nu respectă cerințele privind claritatea legislației, potrivit comunicatului CCR, potrivit Edupedu.

Prevederea declarată neconstituțională era inclusă în articolul 253 alineatul (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în forma modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2014, aflată în vigoare la 4 aprilie 2019.

Reglementarea le oferea cadrelor didactice calificate, angajate pe perioadă determinată, posibilitatea de a obține repartizarea pe perioadă nedeterminată în școlile în care predau, dacă îndeplineau anumite condiții.

Mai exact, profesorii trebuiau să fi obținut cel puțin nota sau media 7 la un concurs național de titularizare organizat în ultimii șase ani. De asemenea, postul sau catedra trebuia să fie vacantă și să aibă viabilitate.

Repartizarea se făcea în ședință publică, organizată de inspectoratul școlar, printr-o procedură separată de concursul general pentru ocuparea posturilor didactice.

Judecătorii constituționali au apreciat că această modalitate de repartizare crea un tratament diferit între cadrele didactice. Unii profesori puteau obține un post pe perioadă nedeterminată folosind rezultatul unui concurs anterior, în timp ce ceilalți candidați trebuiau să participe la concursul organizat potrivit regulilor generale.

În opinia CCR, această diferență de tratament încălca principiul egalității în drepturi, garantat de articolul 16 alineatul (1) din Constituție.

Un alt aspect analizat de judecători a fost formularea referitoare la „viabilitatea postului/catedrei”. Curtea a considerat că această condiție nu era suficient de clară și afecta previzibilitatea legii, contrar cerințelor privind calitatea legislației, prevăzute de articolul 1 alineatul (5) din Constituție.

Curtea Constituțională a amintit că a analizat o reglementare similară și în urmă cu 12 ani.

Prin Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014, judecătorii au declarat neconstituționale prevederi care le permiteau profesorilor netitulari, cu minimum nota 7 la concursurile din ultimii șase ani, să obțină statutul de titular dacă postul era viabil și consiliul de administrație al școlii își dădea acordul.

Ulterior, prin OUG nr. 16/2014, formularea „devin titulare” a fost înlocuită cu „pot fi repartizate […] pe perioadă nedeterminată”.

CCR a constatat însă că modificarea nu a eliminat mecanismul prin care profesorii puteau ajunge titulari în afara concursului general, ci a păstrat aceeași soluție legislativă, într-o altă formulare.

De asemenea, prin Decizia nr. 528 din 17 iulie 2018, Curtea stabilise deja că prevederea introdusă prin OUG nr. 16/2014 era similară celei declarate neconstituționale în 2014.

Prin hotărârea anunțată marți, judecătorii au constatat și încălcarea articolului 147 alineatele (1) și (4) din Constituție, care reglementează efectele obligatorii ale deciziilor Curții Constituționale.

Curtea Constituțională a admis, în unanimitate, excepția de neconstituționalitate și a stabilit că articolul 253 alineatul (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în forma introdusă prin OUG nr. 16/2014, este neconstituțional.

În comunicatul transmis, CCR a explicat motivele care au stat la baza hotărârii:

„Curtea Constituțională a stabilit că dispozițiile criticate permiteau unor cadre didactice angajate pe perioadă determinată să obțină, pe baza notei de cel puțin 7 la un concurs de titularizare din ultimii 6 ani, repartizarea pe perioadă nedeterminată în unitățile în care lucrau. Această cale paralelă de acces la statutul de titular încălca egalitatea în drepturi, prevăzută de art.16 alin.(1) din Constituție. Condiția imprecisă a „viabilității postului/catedrei”contravenea cerințelor de calitate a legii prevăzute de art.1 alin.(5), iar reluarea unei soluții similare celei declarate anterior neconstituționale încălca efectul obligatoriu al deciziilor Curții, prevăzut de art.147 alin.(1) și (4) din Constituție.”

Hotărârea este definitivă și general obligatorie. Argumentele complete care au stat la baza soluției vor fi incluse în motivarea deciziei, ce urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.