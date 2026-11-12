Patru din zece adolescenți români cunosc persoane care consumă droguri, potrivit datelor prezentate în septembrie 2026 de organizația Salvați Copiii. Cifra nu arată câți adolescenți consumă substanțe interzise, ci cât de prezent este fenomenul în cercurile lor sociale. Pentru părinți și profesori, aceasta este una dintre cele mai dificile probleme ale prevenției: copiii pot ajunge în contact cu drogurile înainte ca adulții să afle.

În acest context, campania națională „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a reunit în 2026 peste 50.000 de copii, tineri, profesori și părinți. Întâlnirile cu specialiști au avut loc în peste 30 de orașe din țară, iar campania va continua până la mijlocul lunii decembrie.

Datele prezentate de Salvați Copiii arată că trei din zece copii cunosc persoane care consumă droguri, proporția crescând la patru din zece în cazul adolescenților. Expunerea nu înseamnă automat consum. Ea poate influența, însă, felul în care tinerii percep riscurile, mai ales atunci când o substanță este prezentată de prieteni drept inofensivă sau când experimentarea devine o condiție informală pentru acceptarea într-un grup.

Problema este complicată și de transformările pieței drogurilor. Raportul privind situația drogurilor în România, prezentat de Guvern în iulie 2026, semnalează schimbări în modelele de consum și apariția unor noi substanțe psihoactive, într-un context influențat inclusiv de evoluțiile tehnologice.

Pentru adolescenți, informațiile despre efectele acestor substanțe pot veni din surse nesigure, inclusiv din conversațiile cu prietenii sau din mediul online. De aceea, simpla avertizare că drogurile sunt periculoase nu este suficientă.

Campania „Conștient, nu dependent” pune accentul pe discuțiile directe dintre adolescenți și specialiști. Expertul antidrog Cătălin Țone abordează situațiile în care tinerii pot intra în contact cu drogurile, efectele consumului și miturile care îi pot determina să subestimeze pericolul.

Psihologul Gabriela Maalouf, expert educațional al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, discută despre vulnerabilitățile emoționale ale adolescenților, influența anturajului și importanța comunicării cu părinții.

Întâlnirile sunt adresate și profesorilor, care trebuie să gestioneze situații în care elevii pot fi expuși consumului de substanțe. Prevenția presupune recunoașterea timpurie a problemelor, fără etichetarea sau stigmatizarea copiilor.

Autoritățile au anunțat, la rândul lor, măsuri pentru prevenirea traficului și consumului de droguri în apropierea școlilor. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat în septembrie un plan care prevede adaptarea intervențiilor la riscurile identificate în fiecare comunitate.

Rămâne însă necesară dezvoltarea unor activități de prevenție care să continue pe parcursul întregului an școlar.

În acest sens, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României derulează și proiectul „Ora de dirigenție – un an întreg pentru prevenție”, prin care profesorii sunt încurajați să discute constant cu elevii despre riscurile consumului și despre modalitățile de a cere ajutor.

După întâlnirile care au avut deja loc la Suceava și Siret, pe 10 și 11 noiembrie, următoarele acțiuni sunt programate la Constanța, pe 17 noiembrie, și Sfântu Gheorghe, pe 18 noiembrie.

Campania va ajunge apoi la Bușteni, pe 24 noiembrie, și Satu Mare, pe 25 noiembrie. În decembrie sunt programate întâlniri la Târgu Neamț, Onești, Caracal și București. Pentru cei peste 50.000 de participanți din 2026, întâlnirile au reprezentat ocazia de a discuta direct cu specialiști despre o problemă pe care mulți adolescenți o întâlnesc deja în propriul anturaj. Continuitatea acestor discuții în familie și în școală rămâne una dintre condițiile importante ale prevenției.