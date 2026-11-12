Comisia de constituționalitate solicită Plenului CCR cercetarea și aplicarea de sancțiuni legate de întâlnirea Bolojan-Simina Tănăsescu

Comisia pentru constituționalitate, în ședinta din 9 noiembrie 2026, a hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze Biroului permanent Raportul privind ancheta parlamentară referitoare la împrejurarile în care a avut loc întâlnirea dintre prim­ ministrul interimar al Guvernului Romaniei, Ilie Bolojan, și președintele Curții Constituționale a României, judecătorul Elena-Simina Tănăsescu, în ziua de 14 august 2026. Biroul permanent al Senatului a aprobat inițierea unei comisii de anchetă parlamentară pe acesst subiect pentru a analiza și clarifica împrejurările în care a avut loc această întâlnire care trebuia să aibă un caracter transparent.

Concluziile anchetei parlamentare realizate de Comisia pentru constitutionalitate se regăsesc în acest raport din care EVZ publică cele mai importante fragmente.

În realizarea acestui raport, Comisia a luat act, printre altele, de poziția CSM. Consiliul Superior al Magistraturii a subliniat necesitatea păstrării unei distanțe între judecătorul constituțional și actorii politici, atitudine care a fost a fost recunoscută public inclusiv în anul 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, aflată atunci în funcția de consilier prezidential, i-a prezentat demisia în contextul controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale.

Într-o primă etapă, Comisia a solicitat Secretarului general al Camerei Deputaților să pună la dispoziția comisiei înregistrările audio-video din TOATE spațiile care cuprind imagini cu Ilie Bolojan și președintele CCR, Simina Tănăsescu. Au fost transmise invitații pentru audieri, atât lui Ilie Bolojan cât și judecătorului Simina Tănăsescu și președintelui Senatului, Mircea Abrudean, dar și altor persoane din aparatului Senatului.

Conform Raportului, la Comisia pentru constituționalitate din Senat, s-au primit următoarele documente:

- în data de 4 septembrie 2026, răspunsul Serviciului de Protecție și Pază cu privire la persoana care urmează să fie audiată;

- în data de 7 septembrie 2026, înregistrările audio-video din data de 14 august a.c., de la Camera Deputaților, în baza unui proces-verbal de predare-primire (înregistrat la comisie sub nr.5750/07.09.2026).

După cum se știe, nici Ilie Bolojan, nici președintele CCR nu au dat curs invitației. Au fost vizionate înregistrările video primite la Comisie. În raport s-a punctat și faptul că aceste imagini de pe înregistrări audio-video au apărut în spațiul public, dispunându-se verificări privioare la modul în care au fost diseminate.

S-a supus votului membrilor comisiei, având în vedere că imaginile vizionate în ședinta din 8 septembrie a.c. au fost difuzate cu o seara inainte în mass-media, să se transmită o adresă Secretariatului general al Camerei Deputatilor cu solicitarea de a dispune efectuarea verificarilor privind diseminarea în spațiul public a înregistrarilor audio-video din spațiile Palatului Parlamentului care cuprind imagini cu domnul llie Bolojan și doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu, din data de 14 august a.c., precum și identificarea persoanei care a furnizat aceste imagini mass-media cu o zi înainte de ședința Comisiei de anchetă.

Comisia pentru constitutionalitate a solicitat Plenului administrativ al Curtii Constitutionale o serie de documente, printre care corespondența dintre CCR și Guvern privind spațiile solicitate de Cuirtea Constituională și copie de pe hotărârea Plenului administrativ al Curtii Constitutionale prin care a fost împuternicită doamna judecător Elena Simina Tănăsescu să discute problema spațiilor ce urmau a fi solicitate sau să poarte corespondenta institutională cu reprezentantii Guvernului, Senatului, Camerei Deputaților, plus un set de întrebări.

Una dintre întrebări era legată de dosarele aflate pe rolul Curții Constituționale având ca obiect conflicte juridice de natură constituțională care reclamau urgenta soluționare nu au fost pronunțate. Mai mult, s-au cerut explicații cu privire la motivele pentru care până, la acea dată, deciziile Curții Constituționale privind excepțiile de neconstitutionalitate admise în spețele privind consiliile de administratie de la Societatea Romana de Radiodifuziune (SRR) și Societatea Română de Televiziune (SRTV) nu au fost trimise la Monitorul Oficial. De asemenea, Comisia a vrut să afle date certe legate de sesizarea CCR cu privire la cerere de soluționare a conflictului de natură constituțională dintre Guvernul Romaniei, pe de o parte, și Inalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte, cerere formulată de prim-ministrul Guvernului României, data înregistrării, numărul dosarului, numele judecatorului-raportor și magistratului-asistent și eventualele modificari intervenite pana la data redactarii raspunsului, termenele de judecata.

În raportul Comisiei, s-au menționat datele la care au fost invitați la audieri Ilie Bolojan, Simina Tănăsescu și Mircea Abrudean, la care aceștia nu au răspuns.

Referitor la suspiciunile cu privire la diseminarea în spațiul public a fișierelor extrase din sistemul de supraveghere al Camerei Deputaților, Comisia a stabilit următoarele:

“În urma verificărilor tehnice și operaționale efectuate la nivelul structurii de specialitate a Camerei Deputaților, inclusiv cu privire la modul de preluare, stocare, accesare și extragere a înregistrărilor din sistemul de supraveghere video, nu au rezultat elemente care să indice accesarea, copierea sau extragerea neautorizată a înregistrărilor. Totodată, din verificările efectuate nu au rezultat indicii privind diseminarea în spatiul public a fișierelor extrase din sistemul de supraveghere video al Camerei Deputatilor, puse la dispoziția Comisiei pentru constituționalitate, în baza procesului-verbal de predare-primire încheiat la data de 7 septembrie 2026.

Menționam că accesul la înregistrările sistemului de supraveghere video este gestionat în condiții controlate, în conformitate cu procedurile interne aplicabile, iar imaginile sunt tratate ca informații cu caracter confidențial fiind puse la dispoziție numai în condițiile și pentru scopurile stabilite de cadrul legal și procedural aplicabil. Înregistrările au fost identificate și extrase din sistemul de supraveghere video de către personalul autorizat, în vederea punerii acestora la dispoziția Comisiei pentru constituționalitate, conform solicitării formulate în baza documentelor întocmite în acest scop”.

La data de 7 septembrie 2026, în jurul orei 16:00, materialele video au fost predate reprezentanților Comisiei pentru constituționalitate și Secretariatului general al Senatului Romaniei, în baza procesului-verbal de predare-primire, document prin care a fost consemnat transferul acestora către părti."

La data de 29 septembrie, s-a prezentat la audieri doar Mircea Abrudean. La audieri, la ora 11:45, s-a prezentat domnul Mircea Abrudean, președintele Senatului. S-au retransmis invitațiile pentru cei absenți pentru data de 6 octombrie. Nu s-au prezentat. Comisia a revenit cu alte invitații pentru cei absenți ca să fie audiați la data de 13 octombrie. Fără succes.

“Din nou, din cauza neprezentării la audieri, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, reinvitarea domnului llie Bolojan, doamnei judecător Elena-Simina Tănăsescu și domnului Alexandru-Mihai Borcan, secretarul general al Curții Constituționale a României, pentru data de 20 octombrie 2026”. Nici atunci, nici la data de 27 octombrie, aceștia, deși invitații, nu au venit la audieri. Președintele CCR, Simina Tănăsescu a transmis că nu poate veni din cauza volumului activității jurisdicționale și a explicat care era problema cu spațiile de care CCR avea nevoie. Mai mult, a transmis răspunsul Ministerului Dezvoltării înregistrat la CCR în 22.09.2026, ca urmare a solicitării Curții Constituționale privind punerea la dispozitie a unor spatii in Corpul 83 al Palatului Parlamentului.

Din nou, Comisia pentru cponstituționalitate a transmis invitați celor absenți la data de 3 noiembrie. Niciunul dintre invitati nu s-au prezentat la audieri.

Făcând referire la o decizie a CCR, în care Curtea a constatat că instituția controlului parlamentar nu trebuie izolată de principiul constituțional al colaborării loiale între instituțiile și autoritatile statului și de cel al loialității față de Constituție, ci coroborata și corelată cu acestea.

“Prin urmare, este evident ca reprezentanții instituțiilor trebuie să colaboreze în realizarea anchetelor parlamentare, în această formulă concretizanduse și principiul echilibrului între puterile statului.

Comisia a constatat: imposibilitatea clarificării împrejurărilor în care a avut loc această întâlnire, precum și natura și scopul acesteia; imposibilltatea identlficarii motivului pentru care întrevederea s-a desfășurat in biroul președintelui Senatului; imposibilitatea clarificării temelor discutate cu ocazia acestei intalniri, din ziua de 14 august 2026

Comisia a subliniat lipsa constantă de la audieri a președintelui Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, cât și a Secretarului general al Curții Constituționale, Alexandru-Mihai Borcan.

“De altfel, daca s-ar fi prezentat la audieri sau ar fi transmis un răspuns instituțional bazat pe transparență, ar fi putut înlătura, prin explicații date și credibile, orice suspiciune rezonabilă privind existența unor relații sau conduite incompatibile cu exigențele de imparțialitate și ar proteja

autoritatea Curții Constituționale, menținând încrederea publică în imparțialitatea și integritatea actului sau jurisdicțional”.

Având în vedere concluziile raportului, Comisia de constituționalitate a propus sesizarea Plenului Curții Constituționale ca, în limitele competentelor sale legate i cu respectarea principiului independenței judecătorilor constituționali, să cerceteze aspectele rezultate din prezenta anchetă și să aplice sanctiuni.

“Propunerea urmărește asigurarea transparenței instituționale și protejarea încrederii publice în independența, imparțialitatea și integritatea Curtii Constituționale, fără a aduce atingere competențelor exclusive ale Plenului Curții în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor săi; sesizarea Plenului Curții Constituționale a României, în vederea analizării aspectelor rezultate din prezenta ancheta, prin raportare la atribuțiile și obligațiile funcției de secretar general(...)

In măsura în care, in urma examinarii faptelor și a probelor relevante, se constată existența unor indicii privind săvârșirea unei abateri disciplinare, se solicită declanșarea procedurii disciplinare în conditiile art. 74 din Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, urmând ca Plenul Curții să se pronunțe asupra existenței abaterii și asupra eventualelor sancțiuni aplicabile, in conformitate cu art. 75 din același regulament.(...)

Comisia de constituționalitate a mai propus, în final, și sesizarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, în vederea cercetării disciplinare a domnului senator Ilie Bolojan, ca urmare a refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor Comisiei pentru constituționalitate și a neprezentării la audierile la care a fost convocat, deși au fost întreprinse demersuri repetate în acest sens, în cadrul mai multor ședințe ale comisiei.