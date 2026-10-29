Ana Birchall dă în judecată CSM. Acuzații grave la adresa Secției pentru Judecători

Ana Birchall a decis să dea în judecată Secția pentru Judecători a CSM, după ce instituția a respins solicitarea sa de anulare a unei hotărâri în care figurează alături de politicieni, reprezentanți ai presei și organizații neguvernamentale. Fostul ministru al Justiției consideră că includerea numelui său pe ceea ce numește o „listă neagră” reprezintă o încălcare a drepturilor sale fundamentale.

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Facebook, în care Birchall a explicat că demersul în instanță vine după o plângere prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 1348/2026.

Fostul ministru al Justiției susține că a fost inclus în documentul CSM pentru cinci postări publicate pe pagina sa de Facebook, în care și-a exprimat opiniile privind anumite decizii din sistemul judiciar.

Ana Birchall a afirmat că exercitarea dreptului la liberă exprimare și participarea la proteste nu ar trebui să constituie motive pentru includerea unei persoane într-o hotărâre de acest tip.

„Am decis astăzi să fac următorul pas firesc și necesar: acționez în judecată Secția pentru Judecători a CSM, pentru anularea hotărârii prin care am fost inclusă pe așa-zisa 'listă neagră'. Nu pot accepta ca exercitarea unor drepturi constituționale, inclusiv dreptul la liberă exprimare și dreptul la protest, să fie sancționată prin derapaje instituționale inacceptabile într-un stat de drept. Nicio autoritate nu este mai presus de lege. Pe 16 iunie 2026, am depus plângere prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1348/2026, cea prin care Secția pentru Judecători a CSM m-a inclus pe această 'listă neagră' pentru cinci postări publicate pe pagina mea”, a scris Birchall.

Ana Birchall a explicat că postările care au determinat includerea numelui său în document vizau, printre altele, numirea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție. Aceasta a criticat public numirea respectivă și a participat la un protest organizat împotriva deciziei. De asemenea, fostul ministru susține că a prezentat propuneri privind funcționarea sistemului judiciar și că și-a argumentat pozițiile prin documente oficiale și hotărâri judecătorești.

Birchall a reclamat și modul în care Secția pentru Judecători a CSM a analizat plângerea sa prealabilă. Potrivit acesteia, solicitarea a fost respinsă cu șapte voturi împotrivă și unul favorabil, fără să fi fost invitată să își prezinte argumentele.

„Am criticat o numire în fruntea ÎCCJ pe care o consider inadecvată și nelegitimă. Am participat la un protest împotriva acestei numiri. Am propus soluții concrete pentru o justiție funcțională, în slujba cetățenilor. Am cerut responsabilitate politică. Am susținut ceea ce am afirmat cu argumente, hotărâri judecătorești, decizii ale CCR și documente oficiale. Pentru toate acestea, am ajuns pe o 'listă neagră' într-o hotărâre oficială a unei instituții constituționale. În vară, Secția pentru Judecători a CSM a avut posibilitatea să își corecteze decizia. Ar fi fost nevoie de un singur lucru: să recunoască faptul că a greșit. Cu atât mai mult cu cât în spațiul public apăruseră serioase semne de întrebare privind adoptarea și validarea acestei liste. Nu a făcut-o. Plângerea mea prealabilă a fost respinsă cu un vot de 1 la 7. Nu am fost invitată să îmi susțin punctul de vedere. Am aflat despre ședință de pe site-ul CSM. Nu voi comenta aici motivarea prin care secția a încercat să își justifice decizia. O voi contesta pe căile legale, în instanțele naționale și, dacă va fi cazul, în cele internaționale (...) Consider că această hotărâre mi-a vătămat grav drepturile nepatrimoniale, inclusiv dreptul la reputație și la imagine, și m-a sancționat fără judecată pentru exercitarea unor drepturi fundamentale, între care dreptul la liberă exprimare”, a explicat fostul ministru.

Pe 9 iulie, Consiliul Superior al Magistraturii a făcut public un document care reunește declarații ale unor politicieni, acțiuni ale organizațiilor neguvernamentale și materiale apărute în presă. Secția pentru Judecători a CSM a apreciat că respectivele intervenții fac parte dintr-o campanie de denigrare și dintr-o serie de „acțiuni de hărțuire” îndreptate împotriva judecătorilor și a președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea.

Ana Birchall contestă această interpretare și susține că hotărârea i-a afectat reputația și dreptul la imagine.

Fostul ministru al Justiției a anunțat că intenționează să folosească toate căile legale disponibile pentru contestarea documentului, inclusiv posibilitatea de a se adresa instanțelor internaționale, dacă va fi necesar. Aceasta consideră că independența sistemului judiciar trebuie să fie însoțită de responsabilitatea magistraților și că exercitarea unor drepturi constituționale nu poate constitui, în sine, un motiv de sancționare.