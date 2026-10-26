Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), critică datele despre veniturile magistraților pe care Guvernul României le-ar fi transmis Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza „Pușcașu și alții împotriva României”.

Acesta susține că valorile consemnate în decizia instanței europene nu corespund statisticilor oficiale publicate de CSM și cere clarificări privind responsabilitatea pentru informațiile furnizate.

Ene a făcut legătura între datele transmise la CEDO și declarațiile fostului premier Ilie Bolojan din 2025, când acesta afirma că magistrații din România au salarii nete de 4.000–5.000 de euro pe lună.

„Când, după ce CSM a făcut publice datele reale și verificabile privind salariile judecătorilor, același premier repeta public aceleași minciuni? Sau ulterior, când guvernul condus de același premier pare că informa oficial Curtea Europeană a Drepturilor Omului (...) că indemnizația netă a unui magistrat este de peste 4.300 de euro?”, a scris membrul CSM.

Potrivit datelor consemnate în decizia CEDO, Guvernul ar fi indicat o indemnizație medie netă de aproximativ 21.728 de lei pentru un magistrat și o pensie medie netă de circa 25.301 lei.

În schimb, datele publicate de CSM în iulie 2025 arătau că salariile nete ale judecătorilor de judecătorii variau între 6.990 și 16.157 de lei, în funcție de vechime, iar cele ale judecătorilor de la curțile de apel erau cuprinse între 16.309 și 20.345 de lei.

O estimare bazată pe datele disponibile indică un salariu mediu net de aproximativ 15.356 de lei, cu peste 6.300 de lei sub valoarea menționată în decizia Curții. Ene susține că neconcordanțele ridică întrebări serioase privind exactitatea informațiilor prezentate instanței europene.

Membrul CSM cere să se stabilească dacă cineva își asumă răspunderea pentru eventuale informații incorecte transmise CEDO și pentru prezentarea unor date drept adevărate.

Controversa vizează și pensia medie menționată în decizie, valoare apropiată de pensia medie brută raportată pentru beneficiarii pensiilor de serviciu ale magistraților în iunie 2026.

Datele și metodologia folosite de Guvern pentru calcularea mediilor, precum și caracterul brut sau net al sumelor, sunt esențiale pentru clarificarea diferențelor semnalate.