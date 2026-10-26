Justitie

Alin Ene (CSM), acuzații privind datele despre salariile magistraților transmise la CEDO

Alin Ene (CSM), acuzații privind datele despre salariile magistraților transmise la CEDOAlin Ene, judecător, membru CSM. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), critică datele despre veniturile magistraților pe care Guvernul României le-ar fi transmis Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza „Pușcașu și alții împotriva României”.

Alin Ene, acuzații pentru Bolojan

Acesta susține că valorile consemnate în decizia instanței europene nu corespund statisticilor oficiale publicate de CSM și cere clarificări privind responsabilitatea pentru informațiile furnizate.

Ene a făcut legătura între datele transmise la CEDO și declarațiile fostului premier Ilie Bolojan din 2025, când acesta afirma că magistrații din România au salarii nete de 4.000–5.000 de euro pe lună.

„Când, după ce CSM a făcut publice datele reale și verificabile privind salariile judecătorilor, același premier repeta public aceleași minciuni? Sau ulterior, când guvernul condus de același premier pare că informa oficial Curtea Europeană a Drepturilor Omului (...) că indemnizația netă a unui magistrat este de peste 4.300 de euro?”, a scris membrul CSM.

Fiara Cuvântului și Gură de Aur apără banca Marmorosch Blank în fața unui șantaj prin presă
Fiara Cuvântului și Gură de Aur apără banca Marmorosch Blank în fața unui șantaj prin presă
Dosarul de pensionare, de la depunere la prima plată. Cât durează procedura
Dosarul de pensionare, de la depunere la prima plată. Cât durează procedura

Potrivit datelor consemnate în decizia CEDO, Guvernul ar fi indicat o indemnizație medie netă de aproximativ 21.728 de lei pentru un magistrat și o pensie medie netă de circa 25.301 lei.

CSM, date diferite față de Guvern

În schimb, datele publicate de CSM în iulie 2025 arătau că salariile nete ale judecătorilor de judecătorii variau între 6.990 și 16.157 de lei, în funcție de vechime, iar cele ale judecătorilor de la curțile de apel erau cuprinse între 16.309 și 20.345 de lei.

CSM

CSM / sursa foto: Facebook

O estimare bazată pe datele disponibile indică un salariu mediu net de aproximativ 15.356 de lei, cu peste 6.300 de lei sub valoarea menționată în decizia Curții. Ene susține că neconcordanțele ridică întrebări serioase privind exactitatea informațiilor prezentate instanței europene.

Alin Ene cere verificarea datelor trimise la CEDO

Membrul CSM cere să se stabilească dacă cineva își asumă răspunderea pentru eventuale informații incorecte transmise CEDO și pentru prezentarea unor date drept adevărate.

Controversa vizează și pensia medie menționată în decizie, valoare apropiată de pensia medie brută raportată pentru beneficiarii pensiilor de serviciu ale magistraților în iunie 2026.

Datele și metodologia folosite de Guvern pentru calcularea mediilor, precum și caracterul brut sau net al sumelor, sunt esențiale pentru clarificarea diferențelor semnalate.

Stiri calde

11:38 - Ploi și vânt puternic în mai multe județe. La munte, ninge la peste 1.500 de metri
11:25 - Fiara Cuvântului și Gură de Aur apără banca Marmorosch Blank în fața unui șantaj prin presă
11:14 - Un robot AI de 89.000 de dolari învață de la oameni. Ar putea deveni bonă
11:04 - Shein plătește 100 de milioane de dolari în SUA. Ce reclamații au declanșat ancheta
10:53 - Ce spune Nazare despre posibilele măriri de taxe, anul viitor
10:43 - Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, revine la Kiev, orașul în care a trăit începutul invaziei ruse. Va discut...
10:38 - Pariul antreprenorial al județului Neamț trece pe la Mogoșoaia
10:33 - Alegeri în Bulgaria: Iotova cere pace. Gyurov propune o dezbatere

HAI România!

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Proiecte speciale