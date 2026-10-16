Alin Ene, critici pentru colegul său de CSM, Claudiu Sandu

Avocatul Alin Ene a criticat, într-o postare pe Facebook, declarațiile și pozițiile publice ale vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, pe care îl acuză de inconsecvență și de promovarea unor mesaje care ar putea alimenta ostilitatea publică față de magistrați.

În mesajul său, Ene invocă patru situații pe care le consideră contradictorii cu principiile de imparțialitate și responsabilitate pe care, în opinia sa, ar trebui să le respecte un membru al CSM.

Prima situație menționată de avocat vizează intenția unor politicieni care au susținut eliminarea pensiilor speciale ale magistraților de a propune, pentru funcția de ministru al Justiției, un fost magistrat despre care Ene afirmă că beneficiază de o pensie specială foarte mare.

A doua critică îl privește pe procurorul membru al CSM, despre care avocatul susține că a contestat public, pe Facebook, imparțialitatea Secției pentru judecători în materie disciplinară, în legătură cu o hotărâre referitoare la filmul Recorder.

Avocatul Alin Ene afirmă că procurorul nu ar fi menționat că a fost, la rândul său, protagonist al aceluiași material jurnalistic. Avocatul consideră acest detaliu relevant pentru evaluarea poziției publice exprimate de acesta. Totodată, el reproșează procurorului că ar fi intervenit în dezbaterea publică în timp ce procedura disciplinară era încă în curs și înainte de pronunțarea unei soluții de către Secția pentru judecători.

O altă critică se referă la declarațiile publice ale procurorului Sandu despre revendicările salariale ale magistraților. Potrivit lui Alin Ene, acesta ar fi susținut că majorările sau plata diferențelor de salarii solicitate de magistrați afectează resursele destinate medicilor, profesorilor, serviciilor medicale și ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor.

Avocatul susține că procurorul ar avea, la rândul său, un proces pe rol privind recalcularea drepturilor salariale. Ene consideră că această împrejurare trebuie pusă în discuție în raport cu mesajele publice ale acestuia.

În același timp, avocatul admite că utilizarea fondurilor publice trebuie analizată responsabil, dar face distincția între dezbaterea bugetară și prezentarea revendicărilor salariale ale magistraților drept o amenințare la adresa altor categorii sociale.

„Hotărârile judecătorești definitive nu devin facultative atunci când executarea lor este incomodă bugetar”, susține Ene.

În ultima parte a postării, avocatul critică mesajele prin care procurorul ar deplânge, în opinia sa, ostilitatea societății față de magistrați și scăderea încrederii publice în justiție.

Ene susține că, prin intervențiile sale pe rețelele sociale, acesta ar prelua teme pe care le consideră populiste și ar contribui la amplificarea ostilității față de sistemul judiciar.

„Un asemenea discurs nu contribuie la clarificarea problemelor reale, ci adâncește polarizarea și erodează încrederea în justiție”, afirmă avocatul.

Acesta consideră că un membru al CSM are responsabilitatea de a apăra independența justiției și interesele profesionale legitime ale magistraților pe care îi reprezintă. În opinia sa, popularitatea obținută prin mesaje critice la adresa propriului sistem nu ar trebui să înlocuiască asumarea responsabilităților funcției.

În final, Alin Ene pune în discuție raportul dintre responsabilitatea instituțională și comunicarea publică, întrebându-se „cât din responsabilitatea funcției și valorile profesiei suntem dispuși să sacrificăm pentru aplauzele publicului”.