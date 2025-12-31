Judecătorul Alin Ene face un bilanț dur al Justiției în 2025 și avertizează asupra riscurilor politizării sistemului

La finalul anului 2025, judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a publicat un mesaj amplu pe pagina sa de Facebook, în care a trecut în revistă principalele probleme cu care s-a confruntat Justiția pe parcursul anului. Mesajul său este unul critic la adresa climatului politic și public în care au funcționat instanțele, dar și un apel ferm pentru respectarea independenței sistemului judiciar.

Judecătorul a descris anul 2025 ca fiind dominat de conflicte și retorică agresivă, nu de soluții reale. În viziunea sa, spațiul public a fost ocupat de „scandaluri, campanii agresive, etichete puse ușor și soluții strigate tare, dar gândite puțin”, în timp ce dificultățile structurale ale Justiției au rămas nerezolvate.

Alin Ene a subliniat că problemele concrete ale sistemului judiciar nu au fost abordate, deși sunt cunoscute de ani de zile. Schemele de personal au continuat să fie insuficiente, multe posturi au rămas vacante, iar blocarea concursurilor de către Guvern a făcut imposibilă ocuparea acestora. În același timp, volumul de muncă al magistraților a crescut constant, fără ca acest lucru să fie compensat prin resurse suplimentare.

Judecătorul a atras atenția și asupra condițiilor materiale în care funcționează multe instanțe, arătând că numeroase sedii sunt în continuare improprii desfășurării actului de justiție. Subfinanțarea cronică și lipsa de predictibilitate bugetară au continuat să afecteze activitatea sistemului, fără ca aceste realități să genereze un interes real în zona decizională.

În opinia sa, tocmai faptul că aceste probleme nu aduc beneficii politice explică lipsa de acțiune. Ele nu generează capital electoral și, prin urmare, sunt ignorate în favoarea unor teme care produc zgomot mediatic.

Judecătorul Alin Ene a criticat dur atacurile constante la adresa Justiției, care au fost, în opinia sa, ambalate sub eticheta reformei. El a arătat că, în locul unor soluții concrete, discursul public a fost dominat de lozinci și presiuni politice.

În mesajul său, Ene afirmă că „sub pretextul reformei s-a cerut subordonare”, iar „sub pretextul interesului public s-a practicat manipularea”. Potrivit acestuia, Consiliul Superior al Magistraturii și magistrații au indicat constant blocajele reale din sistem, însă răspunsul nu a fost dialogul instituțional, ci contestarea și discreditarea celor care cunosc Justiția din interior.

Un punct central al mesajului este apelul la respectarea independenței Justiției și la încetarea presiunilor politice. Alin Ene susține că activitatea judecătorilor trebuie evaluată pe baza faptelor și a muncii efective, nu pe baza titlurilor sau a campaniilor publice.

El își exprimă dorința ca magistrații și personalul din Justiție să își poată îndeplini rolul fără teamă și fără constrângeri, chiar și într-un climat pe care îl descrie ca fiind ostil. Totodată, subliniază importanța solidarității în interiorul sistemului, într-un context despre care afirmă că este construit deliberat pentru divizare.

În finalul mesajului său, judecătorul Alin Ene transmite un avertisment direct clasei politice, exprimând speranța că anul 2026 va aduce o mai bună înțelegere a rolului Justiției. El subliniază că Justiția nu este un adversar politic și nici un instrument de campanie, ci una dintre limitele necesare ale puterii.

Judecătorul atrage atenția că independența Justiției este inclusiv în interesul celor aflați temporar la putere, deoarece aceasta este efemeră. În opinia sa, cei care cer astăzi subordonarea Justiției ar putea ajunge mâine să caute protecția unui sistem pe care l-au slăbit.