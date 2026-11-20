Volkswagen propune înghețarea salariilor angajaților pentru următorii doi ani și modificarea programului de lucru, fără acordarea unei remunerații suplimentare. Planul de reducere a costurilor include și eliminarea unor bonusuri, însă a provocat nemulțumirea sindicatului IG Metall. Reprezentanții angajaților amenință cu greve la începutul anului viitor, potrivit Reuters.

Conducerea constructorului german a prezentat mai multe propuneri pentru diminuarea costurilor cu personalul. Una dintre principalele măsuri vizează înghețarea salariilor pentru o perioadă de doi ani.

Compania intenționează să elimine și un beneficiu acordat angajaților, care poate fi primit sub formă de bonus financiar sau zile suplimentare de concediu.

O altă propunere vizează renegocierea săptămânii de lucru de 35 de ore. Volkswagen dorește să obțină mai multă flexibilitate în organizarea programului, astfel încât angajații să lucreze mai mult fără o creștere corespunzătoare a salariilor.

Propunerile conducerii au fost respinse de sindicatul IG Metall. Reprezentanții angajaților consideră că măsurile afectează drepturile salariaților și au avertizat că negocierile ar putea duce la un conflict de muncă de amploare.

„Conducerea Volkswagen îşi înjunghie angajaţii pe la spate”, a declarat Thorsten Groeger, negociatorul-şef al sindicatului.

Acesta a avertizat că disputa va fi „dură, amară şi epuizantă” şi va lăsa urme profunde asupra companiei.

Relațiile dintre conducerea Volkswagen și reprezentanții salariaților s-au deteriorat după ce directorul general Oliver Blume a extins planul de restructurare. Programul prevede eliminarea a aproximativ 100.000 de locuri de muncă.

Angajații au amenințat că vor declanșa greve începând din ianuarie, după ce compania a denunțat aproape toate acordurile salariale încheiate cu sindicatul.

Discuțiile dintre conducerea companiei și reprezentanții angajaților vor începe marți, în orașul Emden, din nord-vestul Germaniei. Negocierile vizează aproximativ 120.000 de salariați Volkswagen.

Emden găzduiește una dintre cele patru fabrici pe care producătorul auto le-ar putea închide începând cu primii ani ai deceniului 2030.

Tensiunile de la Volkswagen fac parte dintr-un val mai amplu de conflicte de muncă din industria germană. IG Metall pregătește greve de 24 de ore și la Mercedes-Benz, Audi, companie din grupul Volkswagen, precum și la alte firme implicate în negocieri salariale din sectoarele auto și siderurgic.

Producătorii auto din Germania se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea companiilor chineze. Constructori precum BYD câștigă teren pe piața europeană cu modele comercializate la prețuri mai mici. Împreună, producătorii chinezi au ajuns să dețină peste 10% din piața auto europeană.

În același timp, tarifele vamale ridicate și diferențele dintre piețele regionale afectează modelul economic bazat pe exporturi, care a susținut dezvoltarea industriei auto germane timp de mai multe decenii.

Presiunea asupra costurilor de producție se resimte și la alți constructori. Mercedes-Benz le-a cerut angajaților din Germania să accepte un program de lucru mai lung, fără majorarea remunerației. Compania consideră că fabricile sale locale au devenit prea costisitoare și analizează inclusiv posibilitatea închiderii unor unități de producție.