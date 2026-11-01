Volkswagen a suspendat temporar lucrările de dezvoltare a viitorului model electric ID. Golf, la sediul central din Wolfsburg, Germania, în contextul unui program amplu de reducere a costurilor, potrivit Reuters. Decizia vine într-un moment dificil pentru constructorul auto, care se confruntă cu pierderi financiare importante, presiuni asupra producției și negocieri tensionate cu sindicatele.

La 1 noiembrie 2026, conducerea companiei a comunicat angajaților că uzina din Wolfsburg trebuie să identifice economii suplimentare de 300 de milioane de euro pentru a atinge obiectivele financiare stabilite. Deși fabrica nu se află pe lista unităților vizate de o eventuală închidere, activitatea acesteia este inclusă în planul de eficientizare a operațiunilor Volkswagen din Germania.

Decizia a fost comunicată printr-un memorandum intern semnat de Thomas Schäfer, directorul general al mărcilor de volum ale grupului Volkswagen. Documentul arată că suspendarea lucrărilor are legătură cu necesitatea reducerii cheltuielilor și cu situația financiară a companiei.

Conducerea a recunoscut importanța modelului Golf pentru identitatea Volkswagen și pentru orașul Wolfsburg, unde se află principalul centru industrial al producătorului german. Cu toate acestea, prioritățile financiare au determinat compania să amâne temporar anumite activități de dezvoltare.

Reprezentanții angajaților au transmis că oprirea lucrărilor preliminare nu ar trebui să afecteze calendarul de lansare al viitorului model. Potrivit acestora, timpul pierdut ar putea fi recuperat ulterior. Totuși, suspendarea investițiilor reprezintă un nou semnal al dificultăților prin care trece constructorul german.

Problemele de la Wolfsburg fac parte dintr-un proces mai larg de restructurare. Volkswagen urmărește reducerea cheltuielilor la nivelul operațiunilor germane, într-un program care include măsuri privind personalul și capacitățile industriale.

Planul companiei prevede eliminarea a aproximativ 100.000 de locuri de muncă și posibilitatea închiderii a până la patru fabrici din Germania. Aceste măsuri reflectă presiunea asupra producătorilor europeni, care trebuie să își adapteze costurile la condițiile unei piețe auto tot mai competitive.

Situația financiară s-a agravat după ce Volkswagen a raportat cea mai mare pierdere trimestrială din ultimii zece ani. În acest context, conducerea încearcă să obțină sprijinul sindicatelor pentru aplicarea măsurilor de restructurare.

Relațiile cu IG Metall, unul dintre cele mai puternice sindicate industriale din Germania, s-au deteriorat. Organizația ia în calcul inclusiv declanșarea unor greve începând cu 1 ianuarie, pe fondul nemulțumirilor legate de viitorul locurilor de muncă și de politica de investiții a grupului.

Nemulțumirile angajaților au fost alimentate și de planurile Audi, marcă din cadrul grupului Volkswagen, de a investi patru miliarde de dolari într-o nouă fabrică din Statele Unite.

Proiectul a fost prezentat în cadrul unui eveniment electoral al președintelui american Donald Trump, înainte de aprobarea sa de către conducerea companiei. Investiția a generat întrebări în rândul angajaților germani cu privire la prioritățile grupului și la distribuirea resurselor între unitățile sale de producție.

În condițiile în care fabricile din Germania trebuie să reducă cheltuielile, alocarea unor fonduri importante pentru extinderea activității în Statele Unite a devenit un subiect sensibil în relația dintre conducere și sindicate.

ID. Golf este unul dintre proiectele importante ale strategiei Volkswagen privind electrificarea gamei. Modelul ar urma să utilizeze arhitectura tehnologică SSP (Scalable Systems Platform), concepută pentru a simplifica producția și a reduce costurile automobilelor electrice.

Noua platformă este considerată esențială pentru competitivitatea producătorului german, în special în raport cu mărcile chineze care câștigă teren pe piața europeană.

Lansarea arhitecturii SSP fusese prevăzută inițial pentru 2026, însă proiectul a înregistrat deja întârzieri. Volkswagen are nevoie de această tehnologie pentru a dezvolta automobile electrice mai eficiente și pentru a-și consolida poziția într-un segment în care concurența pune presiune atât pe prețuri, cât și pe costurile de producție.

Suspendarea temporară a dezvoltării ID. Golf nu înseamnă, potrivit informațiilor disponibile, anularea proiectului. Reprezentanții angajaților susțin că lansarea nu va fi întârziată, însă compania trebuie să rezolve deficitul de economii de la uzina din Wolfsburg.

Evoluția proiectului va depinde de capacitatea Volkswagen de a echilibra investițiile în electrificare cu obiectivele de reducere a costurilor, într-o perioadă în care producătorul german încearcă să își redreseze situația financiară.