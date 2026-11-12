Noua unitate de producție consolidează rolul României ca centru regional de producție și inovație pentru industria de panificație, patiserie și cofetărie

Puratos România, parte a grupului internațional Puratos, unul dintre liderii mondiali în furnizarea de ingrediente și soluții inovatoare pentru industria de panificație, patiserie și ciocolaterie, anunță inaugurarea unei noi fabrici, în urma unei investiții de peste 15 milioane de euro. Aceasta reprezintă cea mai importantă investiție realizată de companie pe piața locală în cei 30 de ani de prezență în România și marchează o nouă etapă în strategia de dezvoltare a operațiunilor locale și regionale.

Noua fabrică are o suprafață construită de aproximativ 5.000 de metri pătrați dedicați spațiilor de producție și utilităților, fiind amplasată pe un teren de 11.760 de metri pătrați. Investiția permite creșterea capacității de producție cu aproximativ 50%, extinderea capacităților de depozitare, integrarea unor tehnologii moderne și creșterea gradului de automatizare, oferind companiei posibilitatea de a răspunde mai rapid și mai flexibil cerințelor clienților din România și din piețele regionale.

„Această investiție de peste 15 milioane de euro înseamnă pentru noi mult mai mult decât capacitate suplimentară de producție. Înseamnă posibilitatea de a crea mai multă valoare aici, în România: să inovăm mai rapid, să fim mai aproape de clienții noștri și să construim expertiză locală cu relevanță regională. Prin Innovation Hub și competențele pe care le dezvoltăm în zona umpluturilor cu fructe, ambiția noastră este ca România să devină un reper regional pentru Puratos, reunind producția, inovația și, tot mai mult, materii prime provenite din agricultura locală”, a declarat Gabriela Bereș, Managing Director Central & Eastern Europe, Puratos Group.

Noua infrastructură include un depozit de produse finite cu o suprafață de 1.350 de metri pătrați și o capacitate de aproximativ 2.600 de paleți, precum și spații specializate de refrigerare și congelare pentru depozitarea materiilor prime și a fructelor utilizate în procesul de producție.

Un element important al investiției îl reprezintă creșterea gradului de automatizare, inclusiv prin integrarea a doi roboți colaborativi (coboți) suplimentari pentru operațiunile de paletizare. Aceste tehnologii contribuie la eficientizarea fluxurilor de producție și logistică și la optimizarea proceselor operaționale.

Extinderea infrastructurii oferă Puratos o flexibilitate mai mare în dezvoltarea și fabricarea produselor, într-un context în care industria alimentară se confruntă cu cerințe tot mai diversificate privind calitatea, eficiența, inovația și adaptarea rapidă la preferințele consumatorilor.

Una dintre direcțiile strategice susținute de noua investiție este dezvoltarea segmentului de umpluturi cu fructe (Fruit Fillings), cu obiectivul de a consolida poziția României ca centru regional de producție, aprovizionare și expertiză pentru această categorie.

Puratos urmărește dezvoltarea locală a unor soluții destinate atât pieței românești, cât și exporturilor către alte piețe din regiune, valorificând capacitățile industriale, expertiza tehnologică și accesul la materii prime locale.

Un avantaj competitiv important îl reprezintă posibilitatea utilizării fructelor provenite din agricultura românească. Compania dezvoltă deja proiecte de aprovizionare locală cu mere din zona Vrancea, urmărind integrarea acestora în soluțiile produse în România.

Această abordare contribuie la valorificarea resurselor agricole locale și la dezvoltarea unor produse adaptate nevoilor industriei, creând în același timp oportunități de colaborare cu producătorii români.

Noua investiție susține și dezvoltarea Puratos Innovation Hub, prin care compania își propune să accelereze crearea de produse și soluții adaptate cerințelor clienților din România și din regiune.

Printre direcțiile prioritare de cercetare și dezvoltare se numără produsele cu un conținut redus de zahăr, soluțiile clean label, ingredientele obținute prin fermentație și valorificarea materiilor prime locale.

Dincolo de dezvoltarea de produse, Innovation Hub funcționează ca o platformă de colaborare între Puratos, clienții săi, specialiștii din industria alimentară și mediul academic. Obiectivul este de a transforma expertiza locală în soluții cu aplicabilitate comercială, care să răspundă atât tendințelor de consum, cât și provocărilor tehnologice ale industriei.

„România este o piață în care Puratos crede și în care vedem un potențial important de dezvoltare pe termen lung. Această investiție confirmă încrederea Grupului atât în piața locală, cât și în echipa construită aici în ultimii 30 de ani. Noua fabrică consolidează rolul României în regiune și creează premisele pentru ca operațiunile de aici să contribuie tot mai mult la dezvoltarea Puratos în Europa Centrală și de Est”, a declarat Olivier Tilkens, Președinte Puratos pentru Europa de Nord, Centrală și de Est.

Inaugurarea noii fabrici are loc în anul în care Puratos marchează trei decenii de activitate în România. În această perioadă, compania și-a extins constant portofoliul, capacitățile de producție și serviciile dedicate clienților, devenind un partener important pentru producătorii industriali și artizanali din sectoarele de panificație, patiserie și cofetărie.

În prezent, Puratos România deservește peste 2.000 de clienți activi și are o echipă de peste 150 de angajați. Compania investește constant în infrastructură, inovație și educație, inclusiv prin centrele sale de inovație și prin Bakery School România.

Noua investiție reprezintă un pas important în strategia de creștere pe termen lung a companiei și în ambiția de a transforma România într-un centru regional care reunește capacități industriale moderne, competențe de cercetare și dezvoltare și acces la materii prime locale.

Puratos este un grup internațional care oferă o gamă completă de ingrediente alimentare inovatoare și servicii dedicate sectoarelor de panificație, patiserie, cofetărie și ciocolaterie. Compania deservește artizani, retaileri, producători industriali și operatori din industria food service în peste 100 de țări din întreaga lume. Sediul central se află în Belgia, unde compania a fost fondată în 1919.

Puratos crede cu tărie că alimentația are o putere extraordinară în viața oamenilor și tratează această responsabilitate cu maximă seriozitate. În acest spirit, compania își propune să susțină succesul clienților, valorificând tehnologiile, expertiza globală și diversitatea culturilor culinare pentru a genera noi oportunități. Alături de partenerii săi, Puratos contribuie la progres prin dezvoltarea de soluții alimentare inovatoare, orientate către sănătate și bunăstare. Pentru mai multe informații, vizitați www.puratos.com.