Producătorul auto german Volkswagen se confruntă cu un conflict de proporții cu proprii angajați, pe fondul planurilor masive de restructurare și reducere a cheltuielilor. Sindicatele solicită conducerii companiei să revină asupra deciziei de anulare a acordurilor salariale până la finalul lunii octombrie. În caz contrar, angajații sunt pregătiți să declanșeze acțiuni de protest de amploare și greve începând din prima lună a anului 2027.

Tensiunile au escaladat după ce cel mai mare constructor auto din Europa a renunțat unilateral la aproape toate înțelegerile salariale valabile pentru uzinele din Germania. Această mișcare deschide calea pentru renegocierea unor drepturi și condiții de muncă stabilite de zeci de ani, vizând inclusiv durata programului de lucru sau nivelul indemnizațiilor de concediu.

Planul de austeritate pregătit de grup este extrem de dur. Strategia conducerii prevede eliminarea a aproximativ 100.000 de locuri de muncă și ia în calcul posibilitatea închiderii a până la patru fabrici de pe teritoriul Germaniei. Constructorul german este presat de competiția tot mai agresivă din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice, dar și de costurile enorme cauzate de tarifele comerciale și de investițiile masive necesare pentru tranziția tehnologică.

Conducerea își propune o reducere a cheltuielilor de 20 de miliarde de euro până în anul 2030 pe întreg lanțul valoric, la care se adaugă o economie suplimentară de 11 miliarde de euro din diminuarea cheltuielilor generale de funcționare.

În urma unei runde recente de discuții purtate la Hanovra, reprezentanții angajaților au transmis un avertisment ferm către conducerea executivă a gigantului auto.

”Acordăm companiei termen până la sfârşitul lunii octombrie pentru a retrage notificarea de denunţare a acordurilor”, a declarat Thorsten Groeger, principalul negociator al sindicatului IG Metall.

Reprezentantul sindical a subliniat că neîndeplinirea acestei cerințe va determina declanșarea rapidă a procesului de mobilizare a salariaților. Conform clauzelor din acordul temporar în vigoare, grevele pot fi declanșate legal începând cu data de 1 ianuarie 2027, iar sindicatele cer conducerii să ia în calcul foarte serios acest termen de tranziție.

Poziția conducerii rămâne fermă deocamdată, reprezentanții companiei susținând că starea economiei s-a degradat semnificativ și impune tăieri drastice.

”Situaţia economică s-a deteriorat dramatic de la încheierea acordului colectiv pentru viitor, în 2024. Acest lucru creează o nevoie urgentă de acţiune”, a declarat Arne Meiswinkel, membru al conducerii Volkswagen, după negocieri.

În paralel, consiliul reprezentanților angajaților a semnalat un alt scenariu luat în calcul de executiv: înghețarea veniturilor pentru 660.000 de salariați din întreaga lume până în anul 2030. Liderii sindicali recunosc dificultățile pieței auto, dar solicită implicarea activă a conducerii în găsirea unor opțiuni echitabile.

Daniela Cavallo, preşedinta consiliului reprezentanţilor angajaţilor, a declarat că sindicatele înţeleg schimbările economice cu care se confruntă grupul, dar consideră că unele dintre acestea puteau fi anticipate şi că managementul trebuie să contribuie la identificarea unei soluţii.

Grupul Volkswagen a evitat să comenteze detaliile specifice ale măsurilor de restructurare discutate în spatele ușilor închise. Totuși, calendarul rundelor oficiale de negociere a fost deja stabilit. Întâlnirile vor începe la 24 noiembrie la uzina din Emden și vor continua la 15 decembrie la fabrica din Zwickau.

Printre variantele analizate de companie se numără crearea unor structuri speciale de tranziție profesională. Acestea ar urma să fie implementate cu sprijinul agenției federale pentru ocuparea forței de muncă, oferind angajaților afectați programe de recalificare și asistență pentru găsirea altor oportunități de muncă în afara grupului Volkswagen.