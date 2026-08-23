Protest la Ministerul Muncii pentru salariul minim. Mai multe federații sindicale afiliate Cartel ALFA, UNI Global Union și CSDR organizează marți, între orele 11:00 și 13:00, un protest în fața Ministerului Muncii. Sindicatele cer deblocarea negocierilor colective în mediul privat și la nivel național, dar și majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027.

Federaţia Sindicatelor din Comerţ, Federaţia Sindicatelor din IT & Comunicaţii şi Federaţia Sindicatelor din Industria Financiară, afiliate Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel ALFA şi UNI Global Union, împreună cu Federaţia Sindicală din Asigurări şi Bănci, afiliată CSDR şi UNI Global Union, vor organiza marți o acțiune de protest la sediul Ministerului Muncii. Manifestația este programată între orele 11:00 și 13:00.

Sindicatele acuză blocarea negocierilor pentru contractele colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat și pentru contractul colectiv de muncă la nivel național. Pe lângă deblocarea negocierilor colective, organizațiile sindicale cer ca salariul minim pe economie să fie majorat începând cu 1 ianuarie 2027.

„La acţiune participanţii vor transmite două mesaje centrale: "OPRITI BLOCAREA SISTEMATICA A NEGOCIERILOR COLECTIVE SECTORIALE IN MEDIUL PRIVAT SI A CELOR LA NIVEL NATIONAL! " „SALARIUL MINIM TREBUIE SĂ CREASCĂ! DE LA 1 IANUARIE 2027", anunţă Confederaţia sindicală Cartel Alfa într-un comunicat.

Sindicatele susțin că majorarea salariului minim trebuie făcută în conformitate cu legislația și cu Directiva Europeană privind salariul minim adecvat.

Organizația sindicală susține că negocierile colective sunt blocate în România și indică mai multe probleme care ar împiedica dezvoltarea dialogului social.

„Dreptul la negociere colectivă este blocat sistematic în România! Semnalăm trei probleme grave care împiedică dezvoltarea negocierii colective şi slăbesc dialogul social: Marile companii şi organizaţiile patronale sabotează negocierea colectivă sectorială şi negocierea contractului colectiv de muncă la nivel naţional prin refuzul de a participa la negocieri, prin lipsa unui mandat de negociere din partea membrilor lor sau prin respingerea sistematică a revendicărilor formulate de sindicate. În aceste condiţii, dialogul social devine o simplă formalitate, fără rezultate concrete pentru lucrători", arată Cartel Alfa.

Sindicatele reclamă și existența unor acțiuni care, în opinia lor, slăbesc instituțiile dialogului social.

„Companii importante se retrag din organizaţiile patronale sau refuză să le mandateze, tocmai pentru a evita aplicarea contractelor colective negociate la nivel de sector, afectând funcţionarea mecanismelor de negociere colectivă şi lăsând fără protecţie colectivă mii de salariaţi", se precizează în comunicat.

Cartel Alfa susține că autoritățile nu reușesc să creeze condițiile necesare pentru negocieri colective reale. De asemenea, "statul nu îşi asumă rolul de facilitator al negocierilor sectoriale şi naţionale şi, deşi promovarea negocierii colective este prevăzută în Planul de Acţiune pentru Promovarea Negocierilor Colective 2025-2030, autorităţile nu reuşesc să creeze condiţiile necesare pentru un dialog social eficient şi pentru desfăşurarea unor negocieri reale", mai menţionează Cartel Alfa.

Sindicatele leagă direct cele două revendicări: dezvoltarea negocierilor colective și creșterea salariului minim.

„ Cele două revendicări sunt legate direct, pentru că un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care ridică salariile peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni.

Miza depăşeşte cu mult interesele unui singur sector economic: blocarea negocierilor colective pune în pericol capacitatea României de a creşte gradul de acoperire prin contracte colective de muncă, în conformitate cu obiectivele europene şi cu prevederile Directivei privind salariile minime adecvate. Fără negocieri colective reale şi fără un salariu minim stabilit după criterii clare, nu poate exista dialog social şi nici garanţia unor condiţii de muncă decente pentru milioane de salariaţi. Munca trebuie plătită corect, iar salariul minim trebuie stabilit după reguli clare!", mai subliniază sindicatele.

Cartel Alfa susține că salariul minim nu trebuie tratat drept un instrument de ajustare bugetară, ci drept o garanție că un angajat care lucrează cu normă întreagă poate avea un nivel de trai decent.

„Legea prevede un mecanism de stabilire a salariului minim pe baza unor criterii obiective, cu consultarea partenerilor sociali, iar Directiva europeană privind salariile minime adecvate obligă statele membre să evalueze caracterul adecvat al salariului minim prin raportare la valori de referinţă precum 60% din salariul median brut şi 50% din salariul mediu brut. Menţinerea salariului minim la acelaşi nivel, în condiţiile creşterii preţurilor şi ale majorării taxelor, înseamnă în fapt o scădere a puterii de cumpărare pentru cei mai vulnerabili salariaţi.

În comerţ, ca şi în alte sectoare cu salarii mici, un număr foarte mare de angajaţi sunt plătiţi la nivelul salariului minim sau foarte aproape de acesta. Pentru aceşti oameni, orice decizie de îngheţare a salariului minim se traduce direct în facturi neplătite, în renunţarea la tratamente medicale şi în sărăcie în muncă. De aceea, creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 trebuie decisă în cadrul mecanismului legal, transparent şi previzibil, nu amânată prin decizii discreţionare", afirmă sindicatul.

Organizațiile sindicale cer ca decizia privind salariul minim să fie luată prin mecanismul legal și prin consultarea partenerilor sociali.

"Cerem creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 şi negocieri colective sectoriale şi naţionale reale, acum!", se mai arată în comunicat.