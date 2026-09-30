Justitie

Peste 300 de oameni protestează în fața Arestului Central, după arestarea lui Călin Georgescu. Susținătorii cer eliberarea fostului candidat

Peste 300 de oameni protestează în fața Arestului Central, după arestarea lui Călin Georgescu. Susținătorii cer eliberarea fostului candidatCalin Georgescu. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Protestul organizat în fața Arestului Central din Capitală continuă miercuri seara, după ce Călin Georgescu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Peste 300 de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale s-au adunat în fața instituției și scandează în favoarea eliberării acestuia, potrivit Mediafax.

Susținătorii lui Călin Georgescu au revenit în fața Arestului Central

Protestatarii s-au adunat din nou în fața sediului Arestului Central, unde Călin Georgescu a fost încarcerat marți, 29 septembrie. La o zi după decizia instanței, sute de persoane au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsura preventivă dispusă împotriva fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Oamenii au scandat lozinci precum „Libertate”, „Călin Georgescu președinte” și „Turul doi, înapoi”, cerând eliberarea acestuia.

Protestatarii au adus o cruce de mari dimensiuni

Printre obiectele aduse de participanți s-a numărat și o cruce de mari dimensiuni, asemănătoare celor întâlnite în cimitire. Pe aceasta au fost inscripționate mesaje critice la adresa justiției.

Protestul are loc după ce instanța a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen pentru o perioadă de 30 de zile.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost arestați preventiv pentru 30 de zile

Marți, 29 septembrie, completul de divergență al Curții de Apel București a hotărât arestarea preventivă a celor doi, după analizarea contestației formulate de DIICOT.

Decizia a fost luată în urma procedurilor judiciare care au vizat măsurile preventive dispuse în cazul lui Călin Georgescu și Ionel Rusen.

În ce condiții va sta în această perioadă fostul candidat

Călin Georgescu a refuzat mâncarea care i-a fost oferită la Arestul Central, unde a fost adus marți seară. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cazat într-o cameră alături de alți trei bărbați aflați în arest preventiv.

Georgescu poate primi pachete cu alimente de acasă sau poate comanda mâncare de la o firmă de catering agreată de Poliție. Acesta are dreptul și la o vizită pe săptămână.

Fostul candidat a fost deja vizitat de bodyguardul său, Marian Burcea, surprins de jurnaliști în timp ce ieșea din sediul Arestului Central.

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