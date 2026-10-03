BMW a anunțat un amplu program de restructurare, care vizează reducerea nivelurilor de management, integrarea inteligenței artificiale în procesele interne și lansarea unor noi modele de automobile. Producătorul german încearcă astfel să își redreseze afacerile și să recâștige încrederea investitorilor, după mai multe avertismente privind profitul și o scădere semnificativă a acțiunilor.

Compania și-a propus să obțină, până în 2028, o marjă de profit cuprinsă între 3% și 5% pentru divizia auto, urmând ca aceasta să crească la 8%-10% la începutul următorului deceniu. În cele mai recente rezultate financiare, marja de profit a BMW a fost de 2,3%, ceea ce evidențiază presiunile asupra activității producătorului, potrivit Reuters.

Una dintre principalele direcții ale planului vizează simplificarea structurii organizaționale. Până la jumătatea anului 2027, BMW intenționează să reducă cu 20% numărul diviziilor și al funcțiilor de conducere asociate, mizând pe o structură managerială mai flexibilă și pe decizii luate mai rapid.

Inteligența artificială va avea un rol important în această transformare, fiind utilizată pentru optimizarea proceselor interne și reducerea complexității administrative.

Măsurile au fost prezentate investitorilor în timpul unui eveniment organizat în Bavaria și la sediul central al companiei din München. Directorul general al BMW, Milan Nedeljkovic, care a preluat funcția în luna mai, a susținut că schimbările sunt necesare pentru adaptarea la provocările din industria auto.

Acesta a declarat că măsurile vor ajuta compania să facă față „concurenței tot mai acerbe care va defini această industrie în următorii ani”. Totodată, șeful BMW a subliniat că restructurarea „nu este un program de reducere a costurilor”.

Programul de redresare vine după ce producătorul german a emis, în iunie, al treilea avertisment privind profitul în puțin peste trei ani. Rezultatele slabe din China au contribuit la această situație, pe fondul intensificării concurenței din partea mărcilor locale.

Pentru a-și diminua cheltuielile, BMW a lansat un program de disponibilizări voluntare, care ar urma să afecteze aproximativ 8.000 de locuri de muncă în Germania. Astfel, compania se alătură altor producători auto germani, precum Volkswagen și Mercedes-Benz, care au anunțat, la rândul lor, măsuri de reducere a costurilor.

Presiunile asupra afacerilor s-au reflectat și pe piața bursieră. Acțiunile BMW au pierdut peste o treime din valoare în ultimul an, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii peste șase ani.

BMW intenționează să își adapteze oferta de automobile în funcție de cererea și particularitățile fiecărei piețe. În Europa, compania pregătește lansarea, începând din 2028, a unui automobil electric din segmentul de bază, destinat extinderii gamei sale de vehicule electrice.

Pentru Statele Unite, producătorul german are în vedere un nou SUV de lux, adresat clienților cu venituri ridicate. Strategia urmărește consolidarea prezenței pe piața americană, într-un context în care industria auto se confruntă cu schimbări comerciale și presiuni legate de tarifele vamale.

În China, BMW va pune accent pe creșterea producției locale și pe colaborarea cu parteneri din această țară, în special pentru dezvoltarea unor tehnologii precum conducerea autonomă și software-ul integrat. Compania analizează și posibilitatea de a exporta automobile fabricate în China către alte piețe din Asia de Sud-Est.

Producătorii auto occidentali întâmpină dificultăți pe piața chineză, unde preferințele consumatorilor se îndreaptă tot mai mult către mărcile locale. Această tendință afectează vânzările companiilor internaționale, inclusiv pe cele ale BMW, pe cea mai mare piață auto din lume.

În același timp, tarifele vamale impuse de Statele Unite reprezintă o altă provocare pentru producătorul german. Totuși, expunerea BMW la aceste măsuri este mai redusă comparativ cu cea a unor concurenți, datorită uzinei pe care compania o deține în Spartanburg, Carolina de Sud.

Prin restructurare, investiții în inteligența artificială și adaptarea gamei de produse la cererea regională, BMW urmărește să își îmbunătățească profitabilitatea și să își consolideze poziția pe o piață auto marcată de schimbări tehnologice și de intensificarea concurenței.